İstanbul'da İsrail protestosu 

İstanbul’da binlerce kişi Türk ve Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı. Bayrak ve pankartlarla konsolosluk önüne gelen vatandaşlar, sloganlar atarak İsrail'e tepkilerini gösterdi. Protesto gösterisi sırasında polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldıkları görüldü.

Fatih Vatan Caddesi'nde bir araya gelen STK üyeleri ve vatandaşlar da, Filistinlilere yönelik saldırı gerçekleştiren İsrail'i protesto amacıyla araçlarıyla konvoy yaparak İsrail'i protesto etti. Araçlarına Türk ve Filistin bayrakları asan sürücüler, yol boyunca korna çalarak İsrail aleyhine sloganlar attı.