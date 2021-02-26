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İstanbul'da helikopter destekli PKK operasyonu: 11 gözaltı

ESENYURT ve Küçükçekmece'de, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

26 Şubat 2021 Cuma 09:21
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İstanbul'da helikopter destekli PKK operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik Esenyurt ve Küçükçekmece'de önceden belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyon kapsamında Esenyurt'taki 4 katlı bir binanın en üst katındaki daireye giren özel tim polisleri, evde bir süre arama yaptı. Bir kişinin gözaltına alındığı operasyonda evde bulunan çeşitli örgütsel dokümanlara el konuldu. Operasyon sonucu iki ilçede toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKKTerörOperasyonEsenyurtKüçükçekmece
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