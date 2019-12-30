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İSTANBUL'DA FIRTINA!
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İSTANBUL'DA FIRTINA!

İstanbul'da fırtına etkisini göstermeye başladı.

İSTANBUL'DA FIRTINA!

İstanbul'da fırtına etkisini göstermeye başladı.

30 Aralık 2019 Pazartesi 11:07
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İSTANBUL'DA FIRTINA!

İstanbul Valiliği, dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini paylaşarak, Marmara ve Kuzey Ege'de şiddeti saatte 100 kilometreyi bulacak olan fırtınanın etkili olacağını duyurmuştu. İstanbul'da fırtına etkisini göstermeye başladı.  Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kategoride uyarı yayınladığı İstanbul'da fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. 

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde fırtınanın yanı sıra yağmur ve soğuk hava da etkili oluyor.. Taksim'de, hava sıcaklığı 7 derece olarak ölçülürken, hızı saatte 38 kilometreye ulaşan rüzgarın azizliğine uğrayan vatandaşlar, ters dönen şemsiyelerini düzeltmekte zorluk çekti.

Karaburun'da  dev dalgalar oluştu

İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle Karaburun'da dev dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda Marmara ve Kuzey Ege'de şiddeti saatte 100 kilometreyi bulacak olan fırtınanın etkili olacağını duyurulmuştu. Meteorolojinin uyasının ardından İstanbul'da fırtına etkili oluyor. Karaburun'da da etkili olan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu.

DHA

Son Güncelleme: 30.12.2019 03:11
Anahtar Kelimeler:
İstanbul ValiliğiMeteorolojiRüzgarYağmurFırtınaİstanbul
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