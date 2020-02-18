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İstanbul'da et ve et ürünleri denetimi

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde et ve et ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı. Denetlenen iş yerlerinden analiz için numune alındı.

18 Şubat 2020 Salı 18:00
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İstanbul'da et ve et ürünleri denetimi

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde et ve et ürünleri imal eden işletmelerde denetim yaptı.

Maltepe'deki denetimlere İstanbul İl Tarım Orman Müdür Vekili Nazif Koca da katıldı. Ekipler buradaki iş yerinde ürünlerin kesim belgelerini ve sağlık raporlarını inceledi. Ekipler daha sonra, işletmenin depo ve et işleme bölümlerinde incelemelerde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işlenerek paketlemesi yapılan etlerden numuneler aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EtEt ürünleriDenetimTarımOrmanBakanZabıta
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