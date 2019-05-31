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İstanbul'da ek sefer yapacak otobüs kalmadı

Ramazan Bayramı tatili dolayısı ile Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik başladı. Ek seferler dahil tüm otobüs hatların dolu olduğunu belirten TOFED Genel Başkanı Birol Özcan, “Şu an ana hatlarımız dolu, ilave seferlerimiz dolu. Biz şu an otobüs bulamıyoruz ek sefer açamıyoruz. Çünkü öyle bir bereket ayı oldu ki, korkunç bir yolcu transferi oldu" dedi.

İstanbul'da ek sefer yapacak otobüs kalmadı

Ramazan Bayramı tatili dolayısı ile Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik başladı. Ek seferler dahil tüm otobüs hatların dolu olduğunu belirten TOFED Genel Başkanı Birol Özcan, “Şu an ana hatlarımız dolu, ilave seferlerimiz dolu. Biz şu an otobüs bulamıyoruz ek sefer açamıyoruz. Çünkü öyle bir bereket ayı oldu ki, korkunç bir yolcu transferi oldu" dedi.

31 Mayıs 2019 Cuma 12:39
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İstanbul'da ek sefer yapacak otobüs kalmadı

İSTANBUL - 9 günlük Ramazan bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketliliğe neden oldu. Yarın akşam saatlerinden başlaması öngörülen yoğunluk hakkında DHA'ya konuşan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, yoğunluktan memnun olduklarını belirterek, “Hem bayram 1 ay önceden 9 gün bir tatil verildi. Bu bizim için çok faydası oldu. Çünkü millet bir ay önceden hazırlanmaya başladı. Otobüsler dolmaya başladı. Ek seferler açtık, ek seferler de doldu. Haziran ayında full çalışıyoruz. Şuan ana hatlarımız dolu, ilave seferlerimiz dolu. Biz şu an otobüs bulamıyoruz ek sefer açamıyoruz. Çünkü öyle bir bereket ayı oldu ki, korkunç bir yolcu transferi oldu. Çok mutluyuz. Çok memnunuz" ifadelerini kullandı.


“BELGELİ OTOGARLARDAN KALKAN OTOBÜSLERE BİNSİNLER"

Özcan, “Halk otobüsleri ile garaj dışındaki otobüslerle seyahat etmesinler. Çünkü onların lastiklerinin, motorlarının arızalarını bilemezsiniz. Çünkü onlar şehir içi çalışan otobüsler. Bir de aileler toplanıyor bir otobüs tutuyorlar. Sakın o otobüslere binmesinler. Belgeli otogarlardan kalkan otobüslere binsinler. Diğer türlü kazaya neden olabiliyorlar" diye konuştu.


“KAHVEHANELERDE, KASAPLARDA BİLET SATIYORLAR"

Yolcuları sahte biletler hakkında uyarı yapan Birol Özcan, “Kahvehanelerde, kasaplarda bilet satıyorlar. Mesela Haliç'e git bilet satıyorlar. Vatan Caddesi'nde Emniyet'in önünden otobüsler kaldırıyorlar. Mülteciler dahi kaldırabiliyor. İnternetten bilet aldıklarında da vatandaşların dikkat etmesi lazım. Çünkü TC Kimlik Numarası'nın, koltuk numarasının yazılması lazım. Geçen gün internetten bilet satmışlar, geldiler buraya ortada ne bilet var ne de otobüs var. Bu konuda dikkat ederlerse çok iyi olur" şeklinde konuştu.

Özcan, “Şuanda 1600 - 1700 arasında İstanbul Esenler'den çıkışımız var. Ama bayramda bu yüzde 50 daha fazla olacak. Çünkü, Ankara'nın 1 ay önceden 9 gün tatil vermesi, seçimin yenilenmesi, okulların tatile girmesi ile birlikte bu rakam yarından itibaren 2 bin 500 - 2 bin 700'e kadar çıkacak. Diğer illerde de aynı şekilde olacak" dedi.


“YALOVA, BURSA VE ADAPAZARI YOLCUSUNU ESENLER'DEN KAYBETTİK"

Başkan Özcan, “Bir de bizim Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün hal olması lazım. Bize çok maliyetli geliyor. Otobüsler, orada gidiş - geliş de 140 Km fark yaratıyor. Fiyatlar çok pahalı. En büyüğü de Yalova, Bursa ve Adapazarı yolcusunu biz Esenler'den kaybettik. Anadolu Yakası'nı kullanıyorlar artık. Minibüs servisleri başladı. Kontrol edilmesi lazım. Bize Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden müsaade ederlerse biz o yolcuları yeniden toparlarız. Ankara'ya 6 saatte giden otobüs 8 saatte gidiyor. Bunu özellikle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.


“BU YOĞUNLUĞU BEKLİYORDUK, MUTLUYUZ"

Otogar çalışan firma yetkilisi Hacı Bayram Aslan da, “Yoğun başladı. Arabalar dolu, ilaveler de dolu. Ek ilaveler açılıyor genelde. Bunlar belli olmuyor, günü birlik de açılabiliyor. Biletler 20 gün önce bitti, ek seferler de 15 gün önce tükendi. Bu yoğunluğu bekliyorduk, mutluyuz" dedi.


“ÇOK MAĞDUR OLAN YOLCULAR DA OLUYOR"

Otobüs şoförü Muhammed Said Öztekin ise, “İstanbul'dan giderken çok. Şu anda yer bulunmuyor araçlarda. Tüm yerler dolu. Yolcular hiç yer bulamıyor. Çok mağdur olan yolcular da oluyor araba bulamadıkları için" şeklinde konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 31.05.2019 05:42
Anahtar Kelimeler:
İstanbulOtogarEk SeferOtobüs15 Temmuz Demokrasi OtogarıRamazan Bayramı9 Günlük Tatil
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