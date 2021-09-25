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İstanbul'da eğlence mekanlarına gece denetimi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. 39 ilçede yapılan eş zamanlı denetimlerde mekanların evrakları tek tek kontrol edilirken, müşterilerin Genel Bilgi Taramasına (GBT) bakıldı.

25 Eylül 2021 Cumartesi 10:07
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İstanbul'da eğlence mekanlarına gece denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından 39 ilçede, 80 ekip ve 160 polis ile eğlence mekanlarına yönelik eş zamanlı olarak denetimler yapıldı. Denetimlerde, eğlence mekanlarında bulunması gereken evraklar tek tek kontrol edildi. Şüpheli görülen vatandaşlara yönelik de GBT yapıldı.

BEYOĞLU'NDA SİGARA İÇENLERE CEZA

Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Yuva Sokak'ta bulunan mekanları denetleyen polis, sigara yasağına uyulmayan bazı mekanlara para cezası kesti. Ekipler eğlence mekanlarında bulunması gereken belgeleri tek tek kontrol etti.

BAKIRKÖY'DE MÜŞTERİLERE GBT YAPILDI

Denetim yapılan bir diğer ilçe de Bakırköy oldu. Yeşilköy'de bulunan eğlence mekanlarına giren ekipler, iş yerlerini denetlerken, içerideki müşterilere GBT kontrolü yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluBakırköyEğlenceMekanPolisDenetim
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