Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,583.59
ALTIN
566.01
DOLAR
9.68
STERLİN
13.11
EURO
11.27
Sıvılaştırılmış doğalgaz alımı yapılacak
Sıvılaştırılmış doğalgaz alımı yapılacak
Borsa aracılık eğitimi ve sınavına ilişkin duyuru
Borsa aracılık eğitimi ve...
Müfettiş yardımcısı alınacak
Müfettiş yardımcısı alınacak
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'da eğlence mekanları denetlendi

İSTANBUL'da polis ekipleri eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. 

07 Kasım 2021 Pazar 01:25
2 Okunma
İstanbul'da eğlence mekanları denetlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri Kadıköy ve Beyoğlu'nda eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde mekanlarda bulunması gereken evraklar tek tek incelendi. Beyoğlu'nda Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi Yuva Sokak'ta bulunan eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde eğlence mekanlarının evrakları  incelendi. Denetimlerin yapıldığı Kadıköy'de de eğlence mekanlarına giren ekipler, sigara içilip içilmediği ve iş yerlerinde bulunması gereken evrakları denetledi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
EğlenceMekanPolisDenetimAsayiş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 sanatçının 64 eseri ‘Ustalar’ sergisinde
20 sanatçının 64 eseri ‘Ustalar’ sergisinde
VALİ YERLİKAYA'DAN SİS PAYLAŞIMI
VALİ YERLİKAYA'DAN SİS PAYLAŞIMI
Kartal'da yasa dışı silah ticareti operasyonu 
Kartal'da yasa dışı silah ticareti operasyonu 
43. İstanbul Maratonu için bazı yollar ulaşıma kapatıldı
43. İstanbul Maratonu için bazı yollar ulaşıma kapatıldı
İstanbul'un çöpleri elektrik oluyor
İstanbul'un çöpleri elektrik oluyor
İstanbul'da sahte içki operasyonu
İstanbul'da sahte içki operasyonu
Arnavutköy'de kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu
Arnavutköy'de kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu
Beykoz'daki kiracı cinayetinde 3 tutuklama
Beykoz'daki kiracı cinayetinde 3 tutuklama
Mesut Karataş'ın cansız bedeni bulundu
Mesut Karataş'ın cansız bedeni bulundu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma