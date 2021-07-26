Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1349.9
ALTIN
498.98
DOLAR
8.5873
STERLİN
11.8477
EURO
10.1569
YAFEM ve YALOVA
YAFEM ve YALOVA
Mudanya Belediyesi 27 adet taşınmazı kiraya veriyor
Mudanya Belediyesi 27 adet...
Maltepe Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
Maltepe Üniversitesi Akademik Personel...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alıyor 
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Elemanı...
Fındık bahçesinin bir bölümü satılacak
Fındık bahçesinin bir bölümü...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İSTANBUL'DA DOLUNAY

İstanbul'da dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:35
10 Okunma
İSTANBUL'DA DOLUNAY

Akşam saatlerinde görülen ay, saat 22.00 sıralarında tam parlaklığına ulaştı. Dolunay evresinde ayın parlaklığı görenleri büyülerken İstanbul'un simgeleriyle ile bir arada görüntülenen dolunay, ortaya doyumsuz  görüntüler ortaya çıkardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulDolunay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
 "Zabıta müdürüyüm" diyerek esnafı dolandırmak istedi
 "Zabıta müdürüyüm" diyerek esnafı dolandırmak istedi
SARIYER'DE KORKU DOLU ANLAR
SARIYER'DE KORKU DOLU ANLAR
Eyüpsultan'da otobüs kazası
Eyüpsultan'da otobüs kazası
Ataşehir'de otobüste yangın
Ataşehir'de otobüste yangın
İstanbul'un havalimanlarında bayram dönüşü yoğunluğu
İstanbul'un havalimanlarında bayram dönüşü yoğunluğu
Kara surlarının Orta Çağ köprüleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya  
Kara surlarının Orta Çağ köprüleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya  
Şile'de hortum
Şile'de hortum
Metro klimasında yangın seferleri aksattı
Metro klimasında yangın seferleri aksattı
İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili dönüş yoğunluğu başladı
İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili dönüş yoğunluğu başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma