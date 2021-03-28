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İstanbul'da denetim

İstanbul'da "Yıldırım" ekiplerinden asayiş denetimi

28 Mart 2021 Pazar 09:25
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İstanbul'da denetim

İSTANBUL (DHA)

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yıldırım Ekipleri, asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, 2 kilo 200 gram uyuşturucu madde ve 30 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 109 bin 116 kişi GBT sorgulamasından geçirildi, haklarında yakalama kararı bulunan 487 kişi de gözaltına alındı. 

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla 610 ekip ile gece saatlerine kadar ana yol, cadde, park, metruk alanlar ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde geniş çaplı denetim yapıldı. Şüpheli gördükleri araç ve kişileri durduran Yıldırım Ekipleri, üst ve araç araması yaparak genel bilgi taraması(GBT) sorgusundan geçirdi.

2 KİLO 200 GRAM UYUŞTURUCU VE 30 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan denetimlerde toplamda 109 bin 116 kişi GBT sorgulamasından geçirilirken, haklarında çeşitli suç ve sebeplerden yakalama kararı bulunan 487 kişi denetimlerde yakalandı. Ayrıca, 30 ruhsatsız tabanca ile 2 koli 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen binlerce lira paraya da el konuldu. Ekipler son olarak gece saatlerinde Fatih'te metruk binalara girerek didik didik arama yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul DenetimAsayiş Denetimi
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