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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. 7 ilçede 10 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

25 Aralık 2020 Cuma 08:58
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 7 ilçede 10 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyona önceden belirlene adreslere gece saatlerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, baskın yapılan adreslerde aramalarda bulundu. Operasyon kapsamında, Bağcılar'da bir adrese giren polis ekipleri, bir şüpheliyi gözaltına alırken evde arama yaptı. Gözaltına alınan şüpheliler, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulDeaşTerörOperasyonGözaltı
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