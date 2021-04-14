İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik 10 ilçedeki 19 adrese operasyon yapıldı.

Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor.