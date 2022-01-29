İstanbul'da cezaları kesinleşen 44 hükümlü yakalandı

İSTANBUL'da haklarında mahkemeler tarafından verilen hapis cezaları kesinleşen ve firari durumda bulunan hükümlülere yönelik operasyon yapıldı. Polis ekipleri daha önceden belirledikleri 55 adrese yaptıkları baskınlarda 44 hükümlüyü gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında cinayet, hırsızlık yaralama ve gasp gibi suçlardan cezaları kesinleşen hükümlüler bulunuyor.