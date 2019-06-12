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İstanbul'da bugün!

Meteoroloji, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova için kuvvetli yağış uyarasında bulundu. İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oluyor. Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale ediyor.

İstanbul'da bugün!

Meteoroloji, İstanbul'un Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova için kuvvetli yağış uyarasında bulundu. İstanbul Pendik, Kartal ve Tuzla'da kuvvetli yağış etkili oluyor. Pendik'te yollar göle dönerken D-100'de trafik durdu. İtfaiye yollardaki su birikintisini müdahale ediyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:51
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İstanbul'da bugün!

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" denildi.

PENDİK'TE SU BASKINLARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" denilmişti.  Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA

OKULU SU BASTI

Pendik Yenimahalle'de bulunan bir okulun anaokulu binasında etkili olan kuvvetli yağışın ardından su baskını yaşanan okulda bulunan öğretmenler mahsur kaldı. 1'i hamile 3 öğretmen olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Okulda öğrenci olmadığı öğrenildi. Okuldaki su tahliyesi devam ediyor.  Murat KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) 

PENDİK'TE ALT GEÇİTTE MAHSUR KALAN KİŞİ UZATILAN MERDİVENLE KURTARILDI

Pendik'te  yoğun yağış nedeniyle alt geçitte, 1.5 saat  aracın üzerinde mahsur kalan sürücü uzatılan merdivenle kurtarıldı.

Pendik'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle Doğu Mahallesi, Lokman Hekim Caddesi'nde bulunan altgeçidi su bastı. Alt geçitten geçmeye çalışan bir araç suda mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücü camdan aracın üstüne çıkarak sel sularından korunmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan sürücü yaklaşık bir buçuk saat sonra merdiven uzatılarak kurtarıldı. Alt geçitte kalan aracı kurtarmak için çalışma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulYağışPendikTuzlaSel
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