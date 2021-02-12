İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Öte yandan trafikte de yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 09.10 itibarıyla yüzde 65 oldu. Kar yağışının pazar günü etkisini artırması bekleniyor.
DHA
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kentin birçok noktasında başlayan yağış nedeniyle bazı yerler beyaza büründü O noktalardan biri de Kartal oldu.
Öte yandan trafikte de yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin haritasına göre kentte trafik yoğunluğu saat 09.10 itibarıyla yüzde 65 oldu. Kar yağışının pazar günü etkisini artırması bekleniyor.
DHA