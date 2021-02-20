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İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50'yi geçti

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından baraj doluluk oranları hızla artmaya devam ediyor.

20 Şubat 2021 Cumartesi 13:26
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İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50'yi geçti

İSTANBUL (DHA)

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından baraj doluluk oranları hızla artmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre baraj doluluk oranları yüzde 50.03 olarak ölçüldü. Bir zamanlar yüzde 5 doluluk oranıyla adeta kuruyan Sazlıdere Barajı yeniden suyla dolmaya başladı. Barajdaki son durum havadan da görüntülendi.

YÜZDE 19.16'DAN YÜZDE 50.03 E YÜKSELDİ

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış hızla sürüyor. En düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden bu yana geçen sürede İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranındaki artış yüzde 30.87'yi buldu. Genel doluluk oranları yüzde 50.03'e ulaştı.

İstanbul'un barajlarında geçtiğimiz yıl en fazla doluluk oranı yüzde 66.58'le mayıs ayında ölçülmüştü. Bu tarihten itibaren başlayan düşüşte eylül ayında doluluk oranı yüzde 41.95, Kasım ayında yüzde 27.66 olarak kayıtlara geçmişti. Aralık ayında yüzde 22.32'ye gerileyen baraj doluluk oranları son olarak 9 Ocak 2021 tarihinde en düşük seviye olan 19.16'ya kadar gerilemişti.


SAZLIDERE BARAJI YENİDEN SUYLA DOLDU

Barajlardaki doluluk oranı artışından Sazlıdere Barajı da nasibini aldı. Bir ara kuraklık nedeniyle barajdaki doluluk oranı yüzde 5'lere kadar gerilerken, kuruyan alanlar yeniden suyla dolmaya başladı. Sazlıdere Barajında doluluk oranı yüzde 25.96 olarak ölçüldü. Barajın son durumu havadan görüntülendi.


İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 58.59

-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 34.77

-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 25.96

-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 52.85

-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 56.01

-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 47.49

-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 60.29

-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 56.04

-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 55.65

-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 43.05

DHA

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İstanbulBarajDolulukOranYüzde 50önce VatanYağışIski
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