Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.475,04
ALTIN
928,72
DOLAR
14,64
STERLİN
19,16
EURO
15,85
Karayolları Genel Müdürlüğü 224 Sözleşmeli Personel Alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü 224...
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 83 Sözleşmeli Personel alacak
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 149 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi...
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'da 6 ilçede 425 göçmen yakalandı

İSTANBUL'da 6 ilçede 52 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 425 göçmen yakalandı. Göçmenlere yer temin eden 8 kişiye 1 milyon 320 bin 462 lira idari para cezası kesildi.

15 Nisan 2022 Cuma 10:17
İstanbul'da 6 ilçede 425 göçmen yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytinburnu, Esenyurt, Sultangazi, Fatih, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de 52 farklı adrese helikopter ve özel harekât destekli operasyon düzenledi. 

Şok evleri olarak adlandırılan adreslerde insani olmayan koşullarda yaşamaya zorlanan 230'u Afganistan, 195'i Pakistan olmak üzere toplam 425 göçmen yakalandı. Göçmenlere yer temin eden 8 kişiye 1 milyon 320 bin 462 lira idari para cezası uygulandı. Göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZeytinburnuEsenyurtSultangaziFatihArnavutköyKüçükçekmeceGöçmenKaçak GöçmenOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarıyer'de gecekondu üzerine demir yüklü TIR devrildi
Sarıyer'de gecekondu üzerine demir yüklü TIR devrildi
İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar operasyonu
İstanbul merkezli 7 ilde sahte dolar operasyonu
Büyükçekmece’de fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yapıldı
Büyükçekmece’de fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yapıldı
Ayamama deresi mavi ve siyah  akıyor 
Ayamama deresi mavi ve siyah  akıyor 
'Pandeminin başından beri en düşük vaka sayısına ulaştık'
'Pandeminin başından beri en düşük vaka sayısına ulaştık'
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul için zaman daralıyor
Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul için zaman daralıyor
İyilik Şampiyonası’nın ilk haftasında 175 bin 'hadi gülümse' fotoğrafı çekildi
İyilik Şampiyonası’nın ilk haftasında 175 bin 'hadi gülümse' fotoğrafı çekildi
Sancaktepe'de galeride park halindeki TIR alev alev yandı
Sancaktepe'de galeride park halindeki TIR alev alev yandı
Avcılar'da hayırseverlerin yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
Avcılar'da hayırseverlerin yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma