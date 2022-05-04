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İstanbul'da 582 düzensiz göçmen yakalandı

İSTANBUL Valiliği'nden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yaptığı çalışmalarda 582 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

04 Mayıs 2022 Çarşamba 08:39
İstanbul'da 582 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince düzensiz göçmenlerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, “Yabancı Uyruklu Düzensiz Göçmenler" ile ilgili 03.05.2022 tarihinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Yasadışı yöntemlerle ülkemize gelen yabancı uyruklu şahısların yakalanmasına yönelik, Beyoğlu, Fatih ve Eyüpsultan ilçeleri başta olmak üzere ilimiz genelinde 327’si Afganistan, 140’ı Pakistan, 24’ü Bangladeş, 21’i Suriye ve 70’i diğer ülkelerden olmak üzere toplam 582 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Tuzla Geri Gönderme Merkezine sevk edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valiliğiİstanbul Emniyet MüdürlüğüGöçmenKaçak Göçmen
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