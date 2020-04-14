İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD'da yer alan bilgilere göre, depremin saati 02.56 olarak açıklanırken derinliği 7 km olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
DHA
Karadeniz Arnavutköy açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Karadeniz Arnavutköy açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'da yer alan bilgilere göre, depremin saati 02.56 olarak açıklanırken derinliği 7 km olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
DHA