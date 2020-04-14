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İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Karadeniz Arnavutköy açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

14 Nisan 2020 Salı 08:22
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İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD'da yer alan bilgilere göre, depremin saati 02.56 olarak açıklanırken derinliği 7 km olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizArnavutköyDeprem
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