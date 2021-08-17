Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1458.07
ALTIN
485.30
DOLAR
8.4272
STERLİN
11.6033
EURO
9.8956
Sözleşmeli sağlık personeli alınacak
Sözleşmeli sağlık personeli alınacak
124 adet konut yaptırılacak
124 adet konut yaptırılacak
Özel Yetenek Sınavı İle Öğrenci Alınacak
Özel Yetenek Sınavı İle...
GİRNE LİMAN’A MERİT’İN YENİ GÖZDESİ NIMA GELİYOR
GİRNE LİMAN’A MERİT’İN YENİ GÖZDESİ...
Cerrahi el aletleri seti alınacaktır
Cerrahi el aletleri seti...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'da 38 bin kaçak göçmen yakalandı

İstanbul'da yılbaşından bu yana 38 bin 251 kaçak göçmen yakalandı

17 Ağustos 2021 Salı 16:58
4 Okunma
İstanbul'da 38 bin kaçak göçmen yakalandı

İSTANBUL (DHA)

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren denetimlerde İstanbul'da 38 bin 251 kaçak göçmenin yakalandığı açıklandı. Göçmenlerin Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği belirtildi. 

İstanbul Valiliği'nden, kent genelinde ülkeye kaçak yollarla giren göçmenlere yönelik yapılan denetimler hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, "1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, İstanbul genelinde 38.251 düzensiz göçmen yakalanarak, Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir. 16.08.2001 tarihinde il genelinde düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, başta Fatih, Esenyurt, Zeytinburnu ve Esenler ilçeleri olmak üzere 159'u Afgan, toplam 453 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır.  Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla geri gönderme merkezine teslim edilmiştir." denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKaçak Göçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş’ta deprem tatbikatı
Beşiktaş’ta deprem tatbikatı
4 ilde yasadışı organ nakli operasyonu: 10 gözaltı
4 ilde yasadışı organ nakli operasyonu: 10 gözaltı
Galata Kulesi'nde Ara Güler Fotoğraf Sergisi açıldı 
Galata Kulesi'nde Ara Güler Fotoğraf Sergisi açıldı 
Uzmanından uyarı: İstanbul depreminde son çeyreğe girdik
Uzmanından uyarı: İstanbul depreminde son çeyreğe girdik
Ayedaş depreme karşı afet haberleşme sistemi kurdu
Ayedaş depreme karşı afet haberleşme sistemi kurdu
İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Tam 4,3 ton
İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Tam 4,3 ton
Avcılar’da 50 bina sahipleri ikna edilemedi
Avcılar’da 50 bina sahipleri ikna edilemedi
Kredi çıkartma vaadiyle dolandırıcılığa operasyon
Kredi çıkartma vaadiyle dolandırıcılığa operasyon
İstanbul'da ilçe ilçe binaların röntgeni çekiliyor
İstanbul'da ilçe ilçe binaların röntgeni çekiliyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma