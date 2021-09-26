İstanbul'da 30 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul’da çeşitli ilçelerde 30 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile otomobillerin içinden değerli eşyaların çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızların görüntüsüne ulaştı. 30 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayını aynı kişilerin yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin girdikleri iş yerlerinden sigara, alkollü içecek ve değerli eşyaları çaldıkları belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık yapan şüphelilerin Eren Y. (21), Gökhan T. (27) ve Esra K. (23) olduğunu tespit etti. Yapılan teknik takip sonucu şüphelilerin Eyüpsultan ve Avcılar’da olduğu tespit edildi. 14 Eylül’de yapılan operasyonla ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerden Eren Y.’nin 33 adet, Gökhan T.’nin 16 adet ve Esra K.’nin 3 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Eren Y. Ve Esra K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şüphelilerin hırsızlık anları da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin hırsızlık için girdikleri markette sigaraları ve alkollü içecekleri market sepetine doldurarak marketten ayrıldıkları anlar ile yine şüphelilerin çorap satan bir mağazadan yaptıkları hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.