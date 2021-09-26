Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1384.68
ALTIN
499.21
DOLAR
8.8689
STERLİN
12.1977
EURO
10.4740
Mardin Havalimanında ulaşım ihalesi
Mardin Havalimanında ulaşım ihalesi
Kırklareli Vize'de C Tipi Mesire Alanı kiraya verilecek
Kırklareli Vize'de C Tipi...
Kırmızı et üreticileri toplanıyor
Kırmızı et üreticileri toplanıyor
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleştirecek
15 bin sözleşmeli öğretmen...
Balyemez Konağı 5 yıllığına kiraya veriliyor
Balyemez Konağı 5 yıllığına...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'da 30 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İSTANBUL'da farklı tarihlerde 30 iş yerinden ve otomobillerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 1' kadın 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, bir şüpheli de adli kotrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. 

26 Eylül 2021 Pazar 11:28
5 Okunma
İstanbul'da 30 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul’da çeşitli ilçelerde 30 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile otomobillerin içinden değerli eşyaların çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızların görüntüsüne ulaştı. 30 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayını aynı kişilerin yaptığı tespit edildi.  Şüphelilerin girdikleri iş yerlerinden sigara, alkollü içecek ve değerli eşyaları çaldıkları belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık yapan şüphelilerin Eren Y. (21), Gökhan T. (27) ve Esra K. (23) olduğunu tespit etti. Yapılan teknik takip sonucu şüphelilerin Eyüpsultan ve Avcılar’da olduğu tespit edildi. 14 Eylül’de yapılan operasyonla ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerden Eren Y.’nin 33 adet, Gökhan T.’nin 16 adet ve Esra K.’nin 3 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Eren Y. Ve Esra K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI 

Şüphelilerin hırsızlık anları da güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerin hırsızlık için girdikleri markette sigaraları ve alkollü içecekleri market sepetine doldurarak marketten ayrıldıkları anlar ile yine şüphelilerin çorap satan bir mağazadan yaptıkları hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulHırsızHırsızlıkIşyeriDükkan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Jandarmanın nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Kağıthane'de kadın cinayeti
Kağıthane'de kadın cinayeti
Kartal Kitap Fuarı okurseverlere kapılarını açtı
Kartal Kitap Fuarı okurseverlere kapılarını açtı
Kartal'da aynı yerde 3 farklı kaza: 2 yaralı
Kartal'da aynı yerde 3 farklı kaza: 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te konuştu
Edirnekapı Şehitliği'nde ağaç kesim tartışması
Edirnekapı Şehitliği'nde ağaç kesim tartışması
Vali Yerlikaya: 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 55'i asılsız
Vali Yerlikaya: 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrıların yüzde 55'i asılsız
Yerli üretim çıkarma gemisi Tuzla’da denize indirildi
Yerli üretim çıkarma gemisi Tuzla’da denize indirildi
Bosphorus Cup heyecanı start aldı
Bosphorus Cup heyecanı start aldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma