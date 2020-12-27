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İstanbul'da 3 ilçedeki çete operasyonu

ESENYURT, Büyükçekmece ve Silivri'de düzenlenen çete operasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah ve tüfek yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

27 Aralık 2020 Pazar 09:07
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İstanbul'da 3 ilçedeki çete operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede çetenin faaliyet gösterdiği bilgisine ulaştı. Gelen bilgileri değerlendiren polis ekipleri, Esenyurt'ta şüphelileri takip altına aldı. Şüpheliyi otomobili ile hareket halindeyken durduran polis ekipleri, araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda, aracın bagajında saklanmış, piyasa değeri 350 bin lira olan ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve 160 adet fişek ele geçirdi. Yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

OPERASYON SİLİVRİ VE BÜYÜKÇEKMECE'YE SIÇRADI

Şüphelinin verdiği ifade sonrası polis ekipleri, çetenin Büyükçekmece ve Silivri'de de faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaştı. Büyükçekmece'de yapılan ev aramasında gizli bölmeler içinde 2 adet pompalı tüfek, Silivri'de ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek ve 160 adet fişek ele geçirildi. Operasyon sonucunda toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltı işlemleri tamamlanan 6 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılırken, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan kişilerin, farklı suçlardan da kaydı olduğu öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EsenyurtBüyükçekmeceSilivriçeteOperasyonSuçPolis
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