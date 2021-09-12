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İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da 3 ilçede yapılan uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı. 

12 Eylül 2021 Pazar 09:34
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İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar, Sarıyer ve Bayrampaşa ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.Operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 154 gram uyuşturucu madde, 8 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi ve  uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.  Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişiden 3'ü tutuklanırken, 7'si hakkında adli işlemler devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulUyuşturucuNarkotikPolisOperasyon
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