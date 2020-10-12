İstanbul'da 2. aşama eğitim

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler bugün yüz yüze eğitime başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla okul servis araçlarında denetleme yaptı.

KADIKÖY'DE SERVİSLER DENETLENDİ

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Ayrıca ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrenci sayısını, öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol etti. Ekipler servis görevlilerine öğrencilerin ateşlerinin kontrol edilip edilmediğini de sordu.

8.sınıf öğrencisi Ece Kutlu "Okulların açıldı. Şahsen ben çok mutluyum. 8. sınıf öğrencisiyim. Bizim için daha bir kolaylık oldu. " dedi.

Servis sürücüsü Cevat Boyacı "Hayırlısı olur inşallah. İyi olmasını istiyoruz her şeyin. Öğrenci sayısı olarak kurtarmıyor. Servisçi arkadaşlarımızın durumu çok kötü. Aracımız dezenfekte edilmiş durumda. Maskesiz öğrenci almıyoruz. Araca biner binmez ateşleri ölçülüyor. Aracımızı havalandırıyoruz" diye konuştu.



SARIYER'DE ÖĞRENCİLER OKUL ÖNÜNDE KARŞILANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri okulların açıldığı sabah denetimlerini aralıksız sürdürdü. Sarıyer Süleyman Çelebi İlkokulu'nda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri maskot 'Cesur'la öğrencileri okulların kapısında karşıladı. Okula gelen öğrenciler koronavirüs konusunda bilgilendirilirken uymaları gereken kurallar hatırlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimin bir arada sürdürüleceği belirtilirken yeni düzende okullarda yoklama alınmayacağı, katılımın isteğe bağlı olacağı öğrenildi.



FATİH'TE SERVİSLERE DENETİM

Fatih, Vatan Caddesi'nde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları denetlendi. Ayrıca toplu taşıma araçlarının kapasitesinin dışında yolcu bindirip bindirmediği de kontrol edildi. Yapılan denetimlerde araç muayenesi geciken bir servis şoförüne 288 lira para cezası kesildi.



ESENYURT'TA POLSİLERDEN ÖĞRENCİLERE MASKE

Esenyurt'ta polis ekipleri yüz yüze eğitimin ikinci aşamasında okula gelen öğrencileri koronavirüsten korunma yollarını anlattı, çocuklara maske dağıttı. Veliler önlemlerini aldıklarını söylerken uzun bir aradan sonra okula gelen bir öğrenci "Sevinçliyim hatta kalbim kıpır kıpır atıyor" diye konuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, seyreltilmiş uygulamalarla 2, 3, 4, 8 ve 12'inci sınıflarda da yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri bilgilendirdi. Okula gelen öğrencileri bahçede karşılayan polis ekipleri çocuklarla sohbet etti, koronavirüsle ilgili korunma kuralları hatırlattı. Öğrencilere aynı zamanda girişte maske de dağıtıldı.



"MASKE, KOLONYALAR, JELLER HEPSİNİ KOYDUK ÇANTAMIZA"

Öğrencisini okula getiren Melek Duruşkan isimli bir veli biraz tedirgin olsa da çocuklarını okula getirdiklerini söyleyerek , " Hayırlı uğurlu olsun ama tabi biraz korkuyoruz virüsten dolayı. Biraz tereddütlü getirdik ama gelmezse de eğitim alamayacak. Gerçi evde yapıyorduk. Şimdi gelmeyeceğimiz günler ne yapacağız bilmiyorum herhalde öğretmenimiz söyleyecek. Çocuk sabah 5'te kalktı o saatten beri hopluyor evde. Çok mutlu, çok sevinçli ama endişeli de. Hazırlığımızı yaptık. Maske, kolonyalar, jeller hepsini koyduk çantamıza" diye konuştu.



"KALBİM KIPIR KIPIR ATIYOR"

Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim için okula gelen bir 4. sınıf öğrencisi ,"Çok sevinçliyim hatta kalbim kıpır kıpır atıyor. Evde eğitim güzeldi ama zorda geçti. Online eğitimlerde çok bağlantı da sıkıntılar yaşadık ama şu an mutluyum. Maskemi de taktım. Polisler soru sordular üç kuralımız ne dediler. Hepsini bildim, uygulayacağım" şeklinde konuştu. Bir başka öğrenci ise "Bayadır okula gelmiyorum heyecanlıyım. maskemi de taktım sınıfıma gidiyorum. Mutluyum" dedi. Öğrenciler yapılan koronavirüs uyarılarının ardından İstiklal Marşı'nı okudu ve sınıflarına gitti.