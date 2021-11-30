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"İstanbul'da 150 kilometreye kadar ulaşan rüzgarlar olduğunu biliyoruz"

30 Kasım 2021 Salı 14:49
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"İstanbul'da 150 kilometreye kadar ulaşan rüzgarlar olduğunu biliyoruz"

İSTANBUL - İSTANBUL'da dün lodosun hızı 130 kilometreyi buldu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, "En son 2021 yılı ve 2017 yılında 120 kilometre hızla rüzgar hızları yaşandı. Yine 2020 yılında 6-7-8 Ocak tarihlerinde 120 kilometreyi bulan hızlarımız oldu. İstanbul'da eski tarihlerde 150 kilometreye  kadar ulaşan rüzgarlar ölçüldüğünü biliyoruz" dedi.  

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler önceden yaptığı uyarıların ardından lodos fırtınası İstanbul'da dünden beri etkisini göstermeye başladı. İstanbul'u esir alan ve hayatı felç eden lodosta şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. DHA'ya konuşan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, "İstanbul'da eski tarihlerde 150 km saate kadar ulaşan rüzgarlar ölçüldüğünü biliyoruz" dedi.  


 

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Bayram Doğan, "İstanbul için turuncu kodlu uyarı yayınlamıştık. Dün kuvvetli rüzgar 130 kilometreye kadar ulaşarak can kaybı, yaralanma ve mal kayıplarına neden oldu. Genel itibarıyla Avrupa Yakası ve Boğaz çevresinde kuvvetli rüzgar esti. Ama dünün en yüksek rüzgarı Beylikdüzü'nde 130 kilometre hızla oldu. Ancak dün ölçülen rüzgar hızı İstanbul için ölçtüğümüz en yüksek rüzgar değil. En son 2021 yılı ve 2017 yılında 120 kilometre hızla rüzgar hızları yaşandı. Yine 2020 yılında 6-7-8 Ocak tarihlerinde lodos fırınlarında 120 kilometreyi bulan hızlarımız oldu. İstanbul'da eski tarihlerde 150 kilometre saate kadar ulaşan rüzgarlar ölçüldüğünü biliyoruz" dedi.  


 

"AKŞAM 18.00 İTİBARİYLE RÜZGARIN HIZINI KESMESİNİ BEKLİYORUZ"  

Rüzgar hızının düne göre biraz hafiflediğini söyleyen Doğan, "Şu an itibarıyla yükseklerde 100 kilometreye kadar ulaşan rüzgarlar olsa da alçak kesimlerde 70 -80- 90 civarında rüzgar hızlarımız mevcut. Bugün akşam 18.00 itibarıyla rüzgarın hızını kesmesini bekliyoruz. Bugün 12.00'a kadar esen rüzgarlar günün en yüksek rüzgarı olacak gibi duruyor. Zaten öğleden sonra lodostan karayele dönecek. Bu karayele dönüşle birlikte rüzgar hızının düşmesini bekliyoruz. Dün var olan risk bugün için geçerli değil. Rüzgar dünden hızını zaten düşürmüştü. Ancak bu düşüş bugün çatı uçması, ağaç devrilmesi olamayacağı anlamına gelmiyor. Ama dün ki kadar çok fazla kayıp ve zarar yaşanmayacak. Lodos olduğu için vatandaşların soba gazı, doğal gaz zehirlenmesine karşı tedbirli olması gerekiyor. Yine bağlı bulunan teknelere vatandaşların girmemesi gerekiyor. Dün olduğu gibi çatı uçması, ağaç devrilmesi, tabela devrilmesi olabilir" diye konuştu.  


 

"BUGÜN 80 İLE 90 KM ARASI BİR RÜZGAR HIZI VAR"  

Doğan, sözlerine şu şekilde devam etti:  "Dün en yüksek rüzgar Beylikdüzü'nde saat 13.00 civarından 130 kilometre saat hızla oldu. Ardından Arnavutköy'de yine 13.00 civarında 124 kilometre hızla esen rüzgar oldu. Bir de Çatalca radar sahasında 15.00 gibi yine 120 kilometre hızla rüzgar oldu. Bugün itibaren 100 km saatte ulaşan rüzgarlar var. Kartal Aydos Dağı'nda 10.00 civarında 100 kilometre saat hızla rüzgar oldu. Yine Tuzla İTÜ yerleşkesi içinde için de 100 kilometreye ulaşan bir rüzgar oldu. Genel olarak 80 ile 90 kilometre arası bir rüzgar hızı var. Dün çok riskli olan Beylikdüzü'nde bugün 88 kilometre saate kadar ulaşan bir rüzgar var. Arnavutköy ise dün 125 kilometreye yakın rüzgar hızı vardı ancak şu an 80 kilometre civarında"   

 

"CUMA GÜNÜ MARMARA'DA LODOS BEKLENİYOR"  

Önümüzdeki günler yağışlı sisteminin doğuya doğdu hareket edeceğini belirten Doğan, "Batı bölgelerimiz Marmara'nın batısı Ege ve Akdeniz bölgesi hariç yurdumuzun tamamı yağışlı olacak. Havanın aşırı soğumasıyla birlikte iç bölgelerimizde kar yağışı bekliyoruz. Bu kar yağışları hafif kar yağışları olacak. Lodos fırtınası biraz doğuya hareket ederek etkili olacak. Buralarda rüzgar hızını azalttığı için en fazla 80 km saate varan bir rüzgar hızı olacak. Yine Cuma günü Marmara'da lodos bekleniyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bayram DoğanİstanbulLodos
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