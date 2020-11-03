Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1134
ALTIN
512.926
DOLAR
8.4207
STERLİN
10.9014
EURO
9.8136
Ankara’da trafikte silahlı çatışma: 1 ölü
Son Dakika
Ankara’da trafikte silahlı çatışma: 1...
Rizgin Birlik koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Rizgin Birlik koronavirüse yakalandı
Rızabey apartmanı enkazından bir kadın cesedi çıkartıldı
Son Dakika
Rızabey apartmanı enkazından bir kadın...
5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı 
Son Dakika
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'da 14'ü kamu görevlisi 83 şüpheliye rüşvet ve sahtecilik operasyonu

İSTANBUL merkezli 8 ilde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, dolandırıcılık, sahtecilik ve rüşvet suçlarını işledikleri iddia edilen 14'ü kamu görevlisi 83 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı.

03 Kasım 2020 Salı 09:20
5 Okunma
İstanbul'da 14'ü kamu görevlisi 83 şüpheliye rüşvet ve sahtecilik operasyonu

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve dolandırıcılık suçlarını işlediği iddia edilen 14'ü kamu görevlisi 83 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. İstanbul başta olmak üzere 8 ilde 103'ü İstanbul'da toplamda 111 adreste gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyon yapılan şüphelilerin 10'unun yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.  

Operasyon kapsamında Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde 10 katlı apartmandaki bir daireye baskın yapıldı. Adrese giren polis ekipleri uzun süre arama yaptı. Adreste bulunan ve çete lideri olduğu öğrenilen şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Fatih'te bir işyerine baskın yapan polis arama yaparken bazı evraklara el koydu.  Burada 1 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüphelilerin Türkiye'deki yabancılara sıra ve randevu vermeden para karşılığı ikametgah verip usulsüzlük yaptıkları bu yollarla haksız Kazanç elde ettikleri belirlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulRüşvetSahteDolandırıcıOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çekmeköy'de iş yerinde yangın
Çekmeköy'de iş yerinde yangın
TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı; Biri bebek, 3 yaralı
TEM Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı; Biri bebek, 3 yaralı
İBB Başkanı İmamoğlu taburcu oldu
İBB Başkanı İmamoğlu taburcu oldu
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Metrobüs yayaya çarptı 
Metrobüs yayaya çarptı 
Saraçhane’de Fransa protestosu
Saraçhane’de Fransa protestosu
Sarıyer'de ailesiyle tartışıp denize atlayan genç boğuldu
Sarıyer'de ailesiyle tartışıp denize atlayan genç boğuldu
Ataşehir'de çöp konteynerinde patlama
Ataşehir'de çöp konteynerinde patlama
Çevre koruma harcamaları geçtiğimiz yıl 38,4 milyar TL oldu
Çevre koruma harcamaları geçtiğimiz yıl 38,4 milyar TL oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma