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İstanbul'da 1385 metrekarelik kaykay pisti açıldı

29 Ekim 2021 Cuma 16:17
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İstanbul'da 1385 metrekarelik kaykay pisti açıldı

İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi tarafından Alibeyköy Osmanlı Parkı içerisinde olimpiyat standartlarında, bin 385 metrekarelik alanda inşa edilen kaykay pisti açıldı. Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleşen açılış için Belediye Başkanı Deniz Köken, “Bu açılış 29 Ekim’e denk gelsin istedik, anlamlı bir açılış oldu” dedi. 

Eyüpsultan Belediyesi ilçede yaşayan gençler için sporun farklı branşlarında yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Alibeyköy Osmanlı Parkı içerisinde uluslararası standartlarda yapılan kaykay pisti bugün açıldı. Açılışa, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı.

Pistin, bin 385 metrekare alan ile Türkiye’deki tasarlanmış, kaykaycıların hızlanmak için ayaklarını kaykay tahtasından indirmeden serbestçe kaydıkları en büyük street disiplinindeki park özelliğine sahip olduğu öğrenildi.

GENÇLERİMİZ TALEP EDİYOR, BİZ YAPIYORUZ

Gençlerin taleplerine istinaden hizmet sunmaya devam ettiklerini ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Gençlerimiz talep ediyor, bizler de araştırma yapıyoruz ve bunun sonucunda da böyle bir şey ihtiyaç hasıl oldu. Spor camiasına yeni bir tesis daha kazandırmış olduk. 2 yüzme havuzu, 1 spor salonu ve 1 kaykay pisti hizmete açılmış oldu. Bu açılış 29 Ekim’e denk gelsin istedik. Yarın da müsabakalar var. 29 Ekim’de anlamlı bir açılış oldu” diye konuştu.

PİST, BÜYÜK BİR İHTİYACA CEVAP VERİYOR

Türkiye Kaykay Federasyonu ile görüşmeler neticesinde pistin yapıldığını dile getiren Köken, “Federasyonla tanıştık, nasıl olması gerektiğini sorduk. ‘İstanbul’da böyle bir pist yok, olursa büyük bir ihtiyaca cevap verir’ dediler. Biz de uluslararası standartlarda bir pist olsun istedik ve bugün böyle bir pist ortaya çıktı. Emeği geçenlere, gençlere teşekkür ediyoruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜĞÜ; ULUSLARARASI MAÇLARIN YAPILMASI GEREKİYOR

Pistin Türkiye’nin en büyüğü olduğunu ifade eden Köken, “Bin 385 metrekare bir alan ve federasyon ne dediyse onu yapmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte uluslararası maçların da buraya gelmesi gerekiyor. Türkiye’de en büyük pist bu, federasyonun bize söylediği bu. Onlar kendileri de ölçtü, ona göre karar verdik” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKaykay Pisti
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