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İstanbul'da 13 metro istasyonu 'kadınlara' emanet edildi

İstanbul'daki metro duraklarına, 33 yıl sonra kadın istasyon amirleri geldi. 268 istasyondan 13'ünün amiri kadınlar oldu. 13 kadın istasyon amiri, 2 aylık eğitimin ardından işbaşı yaptı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 14:28
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İstanbul'da 13 metro istasyonu 'kadınlara' emanet edildi

İSTANBUL - Kadın istihdamına destek amacıyla daha önce tren sürücüsü(vatman) olarak metro hatlarında görev alan kadınlar, şimdi de istasyonlarda birim amiri olarak çalışacak. Türkiye'nin en büyük kent içi raylı sistem işletmecisi olan ve 5 bin kişiye iş sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro İstanbul, geçen yıl İstasyon Birim Amiri pozisyonu için işçi alım ilanı açtı. 30 aday, geçen şubat ayında eğitime başladı. 2 ay önce tamamlanan teknik ve teorik eğitimler sonucunda, adaylar iş başı yaptı. Metro İstanbul tarihinde ilk defa, eğitime katılan 13 kadın da 'İstasyon Birim Amiri' olmayı başardı.

METRO İSTASYONLARI KADINLARA EMANET 

Metro İstanbul'un 33 yıllık tarihinde ilk defa istasyon amirliği yapacak olan kadınlar, görevli oldukları istasyonda yaşanacak her türlü durumdan sorumlu olacak. Yürüyen merdivenlerde yaşanan arızalardan yolcuların sağlık durumu ve istasyonun güvenliğine kadar her türlü olayla yakından ilgilenecek olan kadım amirleri, özel güvenlik personelleriyle koordineli çalışacak. Güvenlik kameralarından saniye saniye istasyonun her alanını kontrol edecek olan istasyon amirleri, Genel Komuta Merkezi'nden gelen telsiz ihbarlarıyla da ilgileniyor. İstasyon amirleri, yaşanabilecek herhangi bir sorun olmaması için istasyon içi ve dışında sürekli kontrollerde bulunacak. 268 istasyon bulunan kentte, kadın istasyon amiri sayısının arttırılması planlanıyor.

"KADIN ELİ DEĞMESİ ÇOK BAŞKA OLUYOR" 

32 yaşındaki İstasyon Birim Amiri Şirin Karadağ, "Temizlikten, güvenliğe kadar her şeyden biz sorumluyuz. 'Kadın amirlerin gelmesi bizim için çok güzel oldu' diyorlar. 'Kadının elinin değmesi çok başka oluyor' diyorlar" diye konuştu. 

"GELECEKTE BİR KADINA İLHAM OLURSAM NE MUTLU BANA"

Daha önce öğretmenlik yapan 33 yaşındaki İstasyon Birim Amiri Nihan Aydın da "İlk kadınlar olmak da, ayrıca bir motivasyon konusuydu benim için. Bu işin tam benlik olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyorum. Gelecekte bir kadına ben bir ilham verebildiysem ne mutlu bana. İstasyonlarda bir farklılık var, bakışlarda olsun, çalışanlar anlamında olsun bir değişiklik var" dedi.

"İSTASYON AMİRLERİ BİZİM HALKLA İLETİŞİMDEKİ YÜZÜMÜZ"

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy da, "İstanbul tarihinde kadın istasyon amirleri ilk defa göreve başladı. Kadınların her alanda başarılı olabileceğine inanıyoruz. Biz, bu sebeple istasyon amirliğinde de kadınlara şans vermeye başladık ve şuanda da çok memnunuz. Şuanda 13 kadın istasyon amirimiz var. Bu artarak devam edecek. İstasyon amirliği çok önemli bir görev, halkla iletişimimizi sağlayan bizim yüzümüz olarak anlatabilirim" şeklinde konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Metro DuraklarıİstanbulKadınlar
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