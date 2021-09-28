İstanbul'da 12 kreş daha açıldı

İSTANBUL - İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bulunan 12 kreş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı törenle açıldı.



Esenler'de düzenlenen toplu açılış töreninde, kreşlerin yapımında katkı sağlayanlara plaket verildi.



Törende konuşan İmamoğlu, "150 kreşi İstanbul'a kazandırma noktasında bugün de 12 kreşimizin açılışını yapıyoruz. 2020-2021 döneminden bu yana aynı zamanda 20 çocuk etkinlik merkezimizi eklenecek olan on iki kreşimizle bu sayı 32 olmuş olacak. Şu anda 21 kreşte 912 öğrenci kapasitesi söz konusu. Şöyle düşünelim 150 kreşte aslında 1500'ün üzerinde çalışanının olduğu çarpanıyla söylüyorum 15 binin üzerinde çocuğumuzun kreşlere gittiğini düşünün. Biz bu işi önümüzdeki sene toparlamak istiyoruz. Yani bu çocuklarımızın yetiştiğini ve bir üst anaokuluna, okullara göndermenin heyecanını yaşadığımız bir yılı yaşamak istiyoruz" dedi.