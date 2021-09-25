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‘İstanbul Coffee Festival’ 7 Ekim’de kapılarını açıyor

Kahveseverlerin her sene heyecanla beklediği İstanbul Coffee Festival, bir yıllık aranın ardından bir kez daha İstanbullularla buluşuyor. Bu yıl Türk Telekom Prime ayrıcalıklarıyla kapılarını açacak olan festival, 7-10 Ekim tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park İstanbul’da düzenlenecek. Kahve ile ilgili yüzlerce markanın yer alacağı Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival’de özel tadım ve ikramlar, barista gösterileri, konserler, atölyeler, seminerler ve çeşitli sanat etkinlikleri yer alacak.

25 Eylül 2021 Cumartesi 11:19
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‘İstanbul Coffee Festival’ 7 Ekim’de kapılarını açıyor

Türk Telekom Prime, bu yıl 7’ncisi düzenlenen İstanbul Coffee Festival’e ismini vererek kahvenin birleştirici etkisini İstanbul’un zengin kültürüyle buluşturuyor. Kahve ile ilgili yüzlerce markanın yer alacağı Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, 7-10 Ekim 2021 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park İstanbul’da gerçekleştirilecek. Birbirinden eğlenceli etkinlikler, konserler, canlı performanslar ve atölyelere ev sahipliği yapacak olan festivalde katılımcılar dünyanın farklı bölgelerinden gelen kahveleri tadarak butik kahve dükkanlarının kendine has lezzetlerini keşfetme fırsatı yakalayacak.

YÜZDE 50 İNDİRİM FIRSATI

Şirketin yaptığı yazılı açıklamada, “Festival kapsamında Türk Telekom Prime’lılar, yüzde 50 indirimli bilet ve onlara özel kapıdan sıra beklemeden giriş hakkı gibi ayrıcalıklarla festivale katılım sağlayabilecekler. Festivale katılım için biletler, internet sitemizde bilgileri bulunan mobil uygulamaları üzerinden alınabiliyor. Kullanıcılar, ‘PRIME KAHVE’ yazıp 6262’ye yollayarak veya Türk Telekom online mobil uygulamasından aldıkları şifreyi belirtilen bilet satış noktalarındaki ‘Davetiye Kodum Var’ alanına girerek giriş indiriminden yararlanabilecekler” denildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 2 KAHVE FESTVALİNDEN BİRİ

Dünyanın en büyük iki kahve festivalinden biri konumunda bulunan Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, nitelikli kahve ve yaşam kültürünü şehrin dokusuyla birleştirerek katılımcılara merkezinde kahvenin olduğu eşsiz bir festival deneyimi yaşatıyor. Gastronomi alanında İstanbul’un marka festivali olarak geçtiğimiz yıllarda da yoğun ilgi gören festival, gittikçe zenginleşen ve büyüyen bir kültürün taşıyıcısı olarak kahvenin birleştirici etkisini yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Özellikle üçüncü dalga kahve akımının önde gelen markalarını ve bu akıma bağlı yaşam kültürünü tek çatı altında toplayan Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival’de, İstanbul’un önde gelen nitelikli kahve dükkanları, çekirdek kahveciler,

kahve makinesi üreticileri, kahve yanı lezzetleri ve özel tasarım ürünleri ziyaretçilerle buluşacak. Her gün farklı sanatçıların sahne alacağı festival kapsamında; tadımlar, eğitimler, atölye ve seminerler, evde demleme teknikleri, konserler ve canlı sanat performansları yer alacak; dünyanın farklı ülkelerinden gelen kahve eksperleri, deneyim ve bilgilerini profesyonel katılımcılarla paylaşacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Coffee FestivalKahveFestival
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