İstanbul Boğazı’ndaki atıkları toplayan Çöpkaparların sayısı 27’ye ulaştı 

2020’den bu yana devam eden “Temizken Güzel” isimli projesiyle şehri temizlikle güzelleştiren Cif, proje kapsamında İstanbul Boğazı’nın farklı noktalarına yerleştirdiği Cif Çöpkaparların sayısını artırmaya devam ediyor. İstanbul Boğazı’ndaki yüzey atıklarını toplamak üzere Kadıköy, Eminönü, Karaköy, Ortaköy ve Aşiyan sahillerine konumlandırılan 25 adet Cif Çöpkapar’a ek olarak, Galataport İstanbul’a yerleştirilen iki yeni çöpkapar ile denizlerin temizliğine katkı sağlanmaya devam edilecek.

İSTANBUL BOĞAZI VE ÇEVRESİ “TEMİZKEN GÜZEL”

Evlerimiz gibi şehirlerin de “Temizken Güzel” olduğunu vurgulayan ve proje kapsamında İstanbul şehrinin temizliği ve bakımı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile iş birliği yapan Cif, İstanbul Boğazı’nın ve çevresindeki alanların temizliği ve bakımı için çalışmalar gerçekleştiriyor. Cif, Kadıköy, Eminönü, Karaköy, Ortaköy ve Aşiyan sahillerine yerleştirdiği ve filtreleri müsilajların toplanmasına uygun olarak tasarlanan 25 Çöpkapar ile bugüne kadar 29 ton atık topladı. Toplanan atıklar arasındaki plastikler ayrıştırılıp geri dönüştürülerek Cif Krem şişelerinin üretiminde kullanıldı. Proje kapsamında ayrıca İstanbul Boğazı ve çevresindeki sosyal altyapının geliştirilmesi için Zincirlikuyu Metrobüs Durağı, Karaköy ve Eminönü yaya alt geçitlerinde temizleme ve yenileme çalışmaları da gerçekleştirdi. Bu çerçevede Kadıköy rıhtımına da Türkiye’nin pandemi standartlarına uygun ilk parkı olan Kadıköy Cif Parkı inşa edildi.

KİTLESEL BİR ETKİ YARATMAK İSTEDİK

Cif Türkiye Pazarlama Müdürü Natali Kasap konuyla ilgili şunları söyledi:

“Temiz ve bakımlı alanların insanlarda yarattığı mutluluğu evlerden şehirlere taşımak amacıyla başlattığımız bu ‘mutluluk projesi’nin ikinci yılındayız. Hayata geçirilme sürecinden uygulamasına her etabı büyük bir emekle düşünülen projemizle bugüne kadar elde ettiğimiz sonuçlar bizi daha fazlasını yapmak için motive ediyor. Biz bu projeyi hayata geçirirken, paydaşlarımızın şehirlerin esenliğine yönelik amaçlarını ortak paydada buluşturarak amaç birliğinden doğan bir iş birliği yarattık. Böylece şehirlerimizin temizliği ve bakımı için şehir sakinlerinden kurumlara uzanan kitlesel bir etki yaratmak istedik. Şimdi de Galataport İstanbul’a yerleştirilen yeni Çöpkaparlar ile denizlerimizin temizliğine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Yapacağımız yeni çalışmalarla etkimizi büyüterek temiz şehirlerden temiz bir geleceğe uzanan bir köprü oluşturmak istiyoruz.”

Galataport İstanbul Proje Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Ali Pusat, “Galataport İstanbul olarak “Su Kaynakları ve Sudaki Yaşamın Korunması” çevresel sürdürülebilirlik odak alanlarımızın başında yer alıyor. İnşaat sürecimizden bu yana bu konuya hassasiyetle eğiliyoruz, deniz ekolojisi izleme ve koruma çalışmalarımızı itinayla yürütüyoruz. Yakıt ikmali sırasında bariyer serme zorunluluğunu uygulayan Türkiye’deki ilk kruvaziyer limanı olmamızın ardından Temizken Güzel projesine dahil olan ilk liman olmanın da gururunu yaşıyoruz. Cif’in İstanbul Boğaz’ı için çok önemli olan Temizken Güzel projesine destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

CİF HERKESİ ŞEHRİN TEMİZLİĞİ İÇİN SORUMLULUK ALMAYA ÇAĞIRIYOR

Şehirlerin temizlik ve bakımında herkesin bir rolü olduğuna dikkat çeken Cif, şehir sakinlerini de oluşturduğu proje web sitesinde söz vermeye davet ediyor. Site üzerinden şehri koruma sözü veren her 100 bin kişi için denizlere 1 yeni Cif Çöpkapar yerleştirme sözü veriyor.