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İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

02 Kasım 2021 Salı 10:42
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İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle saat 09.30'da geçici süreyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul BoğazıGemiTrafik
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