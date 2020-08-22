Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Eşiyle tartıştı, otomobilden atlayıp öldü
Son Dakika
Eşiyle tartıştı, otomobilden atlayıp öldü
Marmaris'te, alkollü işletmelerde denetim
Son Dakika
Marmaris'te, alkollü işletmelerde denetim
Sultangazi'de silahlı saldırı
Son Dakika
Sultangazi'de silahlı saldırı
Bitcoin yeniden 12,000 dolar sınırında
Son Dakika
Bitcoin yeniden 12,000 dolar sınırında
Ankara'da nefes kesen kovalamaca: 5 gözaltı
Son Dakika
Ankara'da nefes kesen kovalamaca: 5...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul Boğazı'ndaki teknelere koronavirüs denetimi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, İstanbul Boğazı'ndaki teknelerde koronavirüs denetimi yaptı.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 08:25
0 Okunma
İstanbul Boğazı'ndaki teknelere koronavirüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler gece saatlerinde İstanbul Boğazı'nda koronavirüs denetimi yaptı. Deniz araçlarında koronavirüsle mücadelede uyulması gereken kurallar konusunda ekipler inceleme yaparken vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

SOSYAL MESAFELİ ROMAN HAVASI OYNADILAR

Denetim sırasında düğün yapılan bir tekneye çıkan sahil güvenlik ve polis ekipleri, teknede alkışlarla karşılandı. Ekipler teknede bulanan yolculara ve personele koronavirüsle mücadelede yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. Bu sırada düğün sahipleri polisin bilgilendirmesinden sonra sosyal mesafeli roman havası oynayarak renkli görüntüler oluşturdu.

Polis ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul BoğazıTekneKoronavirüsPandemiDenetimEmniyetSahil Güvenlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sultangazi'de silahlı saldırı
Sultangazi'de silahlı saldırı
İstanbullular güne yağmurla uyandı
İstanbullular güne yağmurla uyandı
Gaziosmanpaşa'da inşaatta toprak kayması
Gaziosmanpaşa'da inşaatta toprak kayması
Kartal’da bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu
Kartal’da bir markette çıkan yangın paniğe neden oldu
Vali Yerlikaya açıkladı
Vali Yerlikaya açıkladı
İSTANBUL MERKEZLİ 18 İLDE SANAL BAHİSÇİLERE NEFES KESEN OPERASYON
İSTANBUL MERKEZLİ 18 İLDE SANAL BAHİSÇİLERE NEFES KESEN OPERASYON
Taksim'de sağanak yağmur
Taksim'de sağanak yağmur
Kağıthane'de faciadan dönüldü
Kağıthane'de faciadan dönüldü
Sancaktepe'de arkadaşını silahla öldüren şüpheli yakalandı
Sancaktepe'de arkadaşını silahla öldüren şüpheli yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı