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İstanbul Boğazı'ndaki teknelerde denetim

İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ekipler, boğazda faaliyet gösteren tekne ve yatlara yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetimlerde 24.00'ten sonra faaliyetine devam eden bir yata cezai işlem uygulandı.

19 Temmuz 2020 Pazar 10:58
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İstanbul Boğazı'ndaki teknelerde denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri gece İstanbul Boğazı'nda tekne ve yatlar üzerinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yaptı. Kiralık teknelerin eğlence yeri olarak kullanılması ile ilgili yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edildiği görülürken, evrak kontrolü de yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında polis ekipleri gece 24.00'den sonra faaliyete devam eden bir yata cezai işlem uyguladı. Polis ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulBoğazDenizTekneDenetimPolisAsayiş
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