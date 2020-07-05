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İstanbul Boğazı'nda tekne yangını

İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş açıklarında bir teknede yangın çıktı. Yangın yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonrasında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği esnada tekne battı

05 Temmuz 2020 Pazar 09:50
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İstanbul Boğazı'nda tekne yangını

İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş açıklarında bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Tadilatta olduğu öğrenilen teknede çıkan yangın yaklaşık 30 dakikada kontrol altına alındı. Yangın esnasında teknenin sahilde demirli olduğu, çıkan yangının diğer teknelere sıçramaması için teknenin çalıştırılarak açığa alındığı ancak yangının büyümesiyle birlikte teknede bulunan bazı kişilerin tekneden botla ayrıldığı iddia edildi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği esnada yangın çıkan tekne battı. 

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği de Beşiktaş açıklarında yanan tekne ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Sahil Güvenlik Harekât Merkezi'nden alınan bilgiye göre; İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş açıklarında bir teknede yangın meydana gelmiş olup olay yerine kıyı emniyeti, sahil güvenlik unsurları, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edilmiştir. Yangın, denizden sahil güvenlik ekipleri ve karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınmıştır. Yaralı ve can kaybı yoktur" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBoğazDenizTekneYangın
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