İstanbul, Anadolu ve Bakırköy adliyelerine kitap kumbaraları kuruldu

Kumbaralarda toplanacak kitaplar cezaevlerindeki kütüphanelere gönderilecek. Adalet Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 29 Mart tarihinde imzalanan 'Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü' kapsamında, İstanbul ve Türkiye'nin bazı illerinde bugün eş zamanlı olarak başlatılan ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyasında açılış törenleri düzenlendi. İstanbul, Bakırköy ve Anadolu Adliyesi'ne de kitap kumbaraları yerleştirildi.

"KAMPANYAMIZA GENİŞ KATILIM BEKLİYORUZ"

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın atrium alanında düzenlenen törene İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zafer Koç, Kartal Ceza İnfaz Kurumu yetkilileri ve görevli memurlar katıldı. Başsavcı Vekili Koç yaptığı açıklamada, "Bugün Adalet Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız arasında iş birliği protokolü kapsamında ceza infaz kurumlarımızda kütüphane kurulması konusunda varılan anlaşma kapsamında Adalet Bakanlığımızca kitap bağış kampanyası düzenlenmiş bulunmaktadır. Bu kampanya Ankara Adliyesi, Ankara Batı Adliyesi, İzmir Adliyesi, İstanbul Adliyesi, İstanbul Anadolu ve Bakırköy Adliyelerimizde saat 11.00'da eş zamanlı olarak kitap bağış kampanyamız başlatılacaktır. Bu kapsamda meslektaşlarımız, avukat arkadaşlarımız ve tüm vatandaşlarımızı ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularımızın rehabilitasyonu, topluma kazandırılması anlamında kitap bağışına katılmaya davet ediyoruz. Kitap insanları geliştiren, topluma faydalı hale getiren en önemli unsurlardandır. Okumak da insana mahsustur. Dolayısıyla kampanyamıza geniş katılım bekliyoruz. Herkesi davet ediyoruz." dedi. Konuşmasının ardından Başsavcı Vekili Koç, kitap bağışı kumbarasının açılışını gerçekleştirdi, kumbaraya kitap bağışında bulundu.

ANADOLU ADALET SARAYI'NA DA KİTAP KUMBARASI KURULDU

Kartal’da bulunan Anadolu Adalet Sarayı’nda düzenlenen kampanyanın açılışına Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri İhsan Kamil Akçadırcı, Onur Oğuzer, Uğur Seçgin ve Önder Yaman katıldı. Maltepe Cezaevi’nden sorumlu Cumhuriyet Savcısı İdris Aksoy ve memurların da katıldığı etkinlikte Tuzla Kaymakamı Ali Akça ile Kartal Kaymakamı Abdullah Demir de yer aldı.

"17 MİLYON YAYINA ERİŞİM SAĞLANMIŞ OLDU"

Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı "Bu protokol ile okuma alışkanlığını güçlendirmek ve bireysel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarımızdaki 1 milyon kitaba ek olarak kütüphanelerdeki 17 milyon yayına da erişimleri sağlanmış oldu" dedi. Koronavirüs önlemleri nedeniyle hükümlülerin önemli bir kısmının izne gönderildiğini de belirten Akçadırcı, "Protokolün imzalandığı günden bugüne kadar il, ilçe halk kütüphanelerinden 268 bin kitap hükümlü ve tutuklularca ödünç alınarak okunmuştur" diye konuştu. Akçadırcı şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Özgür Birey, Güçlü Toplum: Daha Demokratik Bir Türkiye’ vizyonuyla açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nda da yer verildiği üzere, yoğunluğun fazla olduğu ceza infaz kurumu kampüslerinde hükümlü ve tutukluların süreli ve süresiz yayınlara erişimlerinin kolaylaştırılması için halk kütüphaneleri kurulmasının ilk adımı geçtiğimiz günlerde imzalanan protokolle atılmıştır. Bu protokolle birlikte Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde halk kütüphanesi kurma çalışmaları başlatılmış olacaktır."

"KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANAN HÜKÜMLÜ ÖDÜL AYRICALIĞINDAN FAYDALANACAK"

Akçadırcı "Bakanlığımızca ceza infaz kurumları tarihinde bir ilk olan cezaevi okulları açılış sürecinde başlatılmıştır. Maltepe Adalet Mesleki Eğitim Merkezi’nin açılış töreni de önümüzdeki dönemde gerçekleşecektir. Kitap okuma alışkanlığı kazandırma hedefine yönelik olarak Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’te özel bir düzenlemeye yer verilmiş olup, kitap okuma eğilimi gösteren hükümlülerin, iyi hal uygulamaları kapsamında olumlu puan alması sağlanmıştır. Bunun yanı sıra Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik’te yapılması düşünülen değişiklikle, kitap okuma alışkanlığı edinen ve bunu devam ettiren hükümlü ve tutukluların ödül ayrılacağından faydalanması sağlanacaktır" şeklinde konuştu. Akçadırcı, sözlerini şöyle tamamladı: "Bir kitap, bir umut hedefiyle başlatılan 16 Haziran tarihine kadar devam edecek olan kitap bağış kampanyamızın toplum tarafından desteklenmesini ve amacına uygun bir teveccüh görmesini temenni ediyorum." Kurdele kesilerek kitap bağışı kumbarasının açılışı gerçekleştirildi, etkinliğe katılanlar kumbaraya kitap bıraktı.

BAKIRKÖY ADLİYESİ'NE DE KİTAP KUMBARASI KURULDU

Bakırköy Adliyesi atriumunda da tören düzenlendi. Düzenlenen törene Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Başsavcı vekilleri, Adalet Komisyon Başkanı Atilla Öztürk ve idari personel katıldı.

"TEMEL AMAÇ TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN YENİDEN SOSYALLEŞMESİNİ TEŞVİK ETMEK"

Törende yaptığı konuşmasında Topluyıldız, "Biz de burada aynı kitap bağış kampanyasını başlatıyoruz. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’unun 2'nci maddesine göre infazda temel ilke, tüm infaz kuralları, her yönüyle ayrım yapılmaksızın kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır. Ayrıca aynı kanunun 3'üncü maddesine göre, ulaşılmak istenen temel amaç tutuklu ve hükümlülerin yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır. Bu amaca ulaşılmasında en etkin iyileştirme araçlarından birisi de kitaptır. Mevcut uygulamalarımızda halen tutuklu ve hükümlüler gerek cezaevinde mevcut bulunan kütüphanelerdeki kitaplardan ve dışarıdan getirilen kitaplardan faydalanabilmektedirler. Bu kampanyamız söz konusu uygulamamızı ideal noktaya taşımayı amaçlamaktadır. Bugün bizde burada hep birlikte kitap bağışında bulunarak kampanyamızı Adalet Bakanlığımızla birlikte başlatmış oluyoruz. Tüm adliye mensuplarımızı ve halkımızı bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz" dedi.

BAŞSAVCI TOPLUYILDIZ 'FATİH SULTAN MEHMED HAN' İSİMLİ KİTABI KUMBARAYA ATTI

Konuşmasının ardından Başsavcı Topluyıldız 'Fatih Sultan Mehmed Han' isimli kitabı kumbaraya attı. Topluyıldız, "İstanbul’un fetih haftası olduğu için böyle bir kitap ile bağışa başlamak istedim. Fatih Sultan Mehmet Han’ın anlatıldığı, İstanbul’un fethinin anlatıldığı bu kitap ile başlıyorum. Hayırlı uğurlu ve bereketli olsun" diye konuştu. Hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları ve daha fazla kitaba erişim sağlayabilmeleri amacıyla başlatılan kitap kampanyası 16 Haziran'a kadar devam edecek.