Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
“Motosiklet kullanımı göz kuruluğuna neden olabilir”
“Motosiklet kullanımı göz kuruluğuna neden...
Yeni nikah tarihi için başvurular başladı
Yeni nikah tarihi için başvurular...
Pilates stüdyoları 2 buçuk ay sonra açıldı
Pilates stüdyoları 2 buçuk ay...
Roma zenginlerinin anıt mezarları zamana direniyor
Roma zenginlerinin anıt mezarları zamana...
Kafede karekodla 'temassız sipariş' dönemi
Kafede karekodla 'temassız sipariş' dönemi
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı faaliyetine başladı

Koronavirüs nedeni ile yaklaşık 2 aydır nöbet ve esnek çalışma sistemi ile çalışan, zorunlu işler dışında faaliyet göstermeyen İstanbul Anadolu Adalet Sarayı, bugün itibariyle duruşmalar haricindeki faaliyetine başladı. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Cumhuriyet Başsavcı vekili Uğur Seçgin, yeni dönemde adliyede işi olduğunu ispat edemeyen bir kişinin adliyeye alınmayacağı, asansörlerin yük taşıma kapasitesinin azaltıldığı, hakim ve savcıların adli tatile kadar yıllık izin kullanamayacakları, tüm adliye personeline maske verileceği gibi önlemlerin alınacağını söyledi.

01 Haziran 2020 Pazartesi 14:43
0 Okunma
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı faaliyetine başladı

İSTANBUL - Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yaklaşık 2 aydır nöbet ve esnek çalışma sistemi ile çalışan, zorunlu işler dışında faaliyet göstermeyen İstanbul Anadolu Adalet Sarayı, normalleşme adımlarıyla birlikte bugün duruşmalar haricinde faaliyetine başladı. Adliyede koronavirüse karşı birtakım önlemler alındı. Tüm adliye personeline maske verilirken, vatandaşlara da maskenin İş Yurtları tarafından 1 TL'ye satılacağını söylendi. Ayrınca işi olduğunu ispat edemeyen bir kişinin adliyeye alınmayacağını belirtildi. Asansörlerin yük taşıma kapasitesi azaltılırken, yangın merdivenleri de genel kullanıma açıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı vekili Uğur Seçgin adliyede alınan önlemleri anlatarak, bugün başlayan normalleşme süreci ile birlikte adliyenin de faaliyetine başladığını söyledi. Duruşmalar haricinde tam olarak faaliyete başlandığını söyleyen Seçgin, 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar hariç, personel, hakim ve savcıların tamamının işlerine başladığını söyledi. Seçgin, duruşmalara ise 16 Haziran itibariyle başlanacağını ifade etti. 

DURUŞMALAR 16 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Yaklaşık iki ay ara verilen yargı hizmetinin bugünden itibaren yeniden başladığını söyleyen Seçgin, "Yargı hizmetinde duruşmaların ötelenmesinden kaynaklı yaklaşık iki aylık bir kayıp söz konusu belki ama bütün meslektaşlarımız ve personelimiz bu geçen süre içerisinde duruşma harici faaliyetlerini nöbet usulü, esnek çalışma koşulları çerçevesinde evlerinden çalışmak suretiyle faaliyetlerini sürdürdüler. HSK ve Adalet Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında hakim ve savcıların 20 Temmuz tarihinde başlayacak olan adli tatile kadar yıllık izinlerinin askıya alındı ve adli tatile kadar tüm meslektaşlarım çalışacaklar" ifadelerini kullandı.

Adliyenin büyüklüğünün getirdiği bazı zorluklar olduğunu söyleyen Seçgin, "Bu zorlukları aşmak adına biz de sahada bazı fiziki tedbirleri hayata geçirdik. Çok fazla olan giriş kapılarından bazılarını bu süreçte kapattık. Vatandaşımızı, avukat meslektaşımızı, binamızda görev yapan hakim, savcı meslektaşlarımızı ve personelimizi belirlenmiş kapılardan vücut ısıları ölçülmek, maskeli olup olmadıkları kontrol edilmek suretiyle binaya almaktayız" dedi. 

İŞ YURTLARI ADLİYEYE GELENLERE 1 TL'DEN MASKE SATACAK

Seçgin konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Bakanlığımızın aldığı tedbirler çerçevesinde maskesiz adliye binalarında bulunmak yasak. Vatandaşın bu yasaktan kaynaklı mağduriyet yaşamaması adına İş Yurtları Kurumu'nun marketleri ve satış noktaları 1 TL bedelle vatandaşın maske ihtiyacını karşılamaya yönelik satış da yapacaklar. Bugün itibariyle bu da başladı. Asansörlerin yük ayarı güncellenerek kapasitesi yarı oranında azaltıldı. Asansörlerin yükünü azaltmak adına yangın merdiveni olarak kullanılan merdivenleri genel kullanıma açtık. Kafeteryalarımız hijyen kuralları ve sosyal mesafeye uygun olmak kaydıyla yeniden düzenlendi. Kapasiteleri azaltılmak suretiyle hizmet vermeye bugün itibariyle başladı. İcra dairesindeki işlemler 16 Haziran Pazartesi başlayacak. Yeni takip açılması da 16 Haziran'da başlayacak. O tarihe kadar da icra daireleriyle ilgili tüm eksikleri gidermiş olacağız. Tüm birimlerimizde hem vatandaşlarımız için hem hakim ve savcı meslektaşlarımız için hem avukat meslektaşlarımız için hem de çalışan personelimiz için sağlıklı, güvenli bir ortamı oluşturacağımızı düşünüyorum. Esnek çalışma ile ilgili tedbirler de kaldırıldı. Şu anda fiili herkes çalışmaya başladı diyebiliriz. İdari izin kapsamında olanlar hariç." dedi. 

ADLİYEDE İŞİ OLDUĞUNU BELGELEYEMEYEN KİŞİ ADLİYEYE ALINMAYACAK

Yeni normalleşme süreci kapsamında Adalet Bakanlığı'nın da bazı tedbirler aldığını söyleyen Seçgin, "Yeni normalleşme süreci kapsamında Adalet Bakanlığı'nın almış olduğu tedbirler çerçevesinde adliyelerde işi olmayan veya işi olduğunu belgeleyemeyen, ispatlayamayan vatandaşlarımız adliyelere alınmayacaklar. Bu demek değil ki hak arayışı için başvuru yapmaya gelenler buraya alınmayacak. Dava açma, şikayet dilekçesi verme gibi ellerinde dilekçeleri hazır olan vatandaşlarımız buraya alınacaklar ama kendisi ile ilgisi olmayan bir duruşmaya, arkadaşının yanında sırf ona yarenlik etmek için gelebiliyordu. Bu da adliyelerde gereksiz bir yoğunluğa neden oluyordu. Bu nitelikte olan kişileri adliyeye almayacağız" diye konuştu. 

Seçgin, adliye içinde oturma alanlarının kısıtlandığını belirterek, güvenlik görevlilerinin de sosyal mesafeyi ortadan kaldıranları uyaracağını kaydetti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Anadolu Adalet SarayıKoronavirüsSalgın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dualarla açıldı!
Dualarla açıldı!
Seyahat kısıtlaması kalktı, otogar hareketlendi
Seyahat kısıtlaması kalktı, otogar hareketlendi
Toplu taşıma araçlarının içinden görüntüler
Toplu taşıma araçlarının içinden görüntüler
Yeni nikah tarihi için başvurular başladı
Yeni nikah tarihi için başvurular başladı
Dilek hemşirenin cenazesi hastaneden alındı
Dilek hemşirenin cenazesi hastaneden alındı
Kapalıçarşı'da esnaf son hazırlıklarını tamamladı
Kapalıçarşı'da esnaf son hazırlıklarını tamamladı
Silivri’deki 65 yaş üstüne belediyeden sürpriz karşılama
Silivri’deki 65 yaş üstüne belediyeden sürpriz karşılama
Kamyonet takla attı: 1'i ağır 4 yaralı
Kamyonet takla attı: 1'i ağır 4 yaralı
Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali kapılarını açtı
Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali kapılarını açtı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı