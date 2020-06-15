Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Della Miles, Keşmir'e dikkat çekmek için söyledi
Della Miles, Keşmir'e dikkat çekmek...
Turizm cenneti Bozcaada'da, konaklama tesisleri açıldı
Turizm cenneti Bozcaada'da, konaklama tesisleri...
Trabzonspor, kupada final hedefiyle sahaya çıkıyor
Trabzonspor, kupada final hedefiyle sahaya...
Uzmanından LGS için son hafta önerileri
Uzmanından LGS için son hafta...
Aytemiz Alanyaspor kupaya döndü
Aytemiz Alanyaspor kupaya döndü
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk başladı

Koronavirüs nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinden itibaren tutuklu ve acil işler haricinde duruşmaları erteleyen ve Nisan ayında da nöbet sistemine geçen İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk başladı. Özellikle icra mahkemeleri önündeki avukat ve vatandaş yoğunluğu dikkat çekti. Adliyeye konulan uyarılara rağmen zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

15 Haziran 2020 Pazartesi 13:42
0 Okunma
İstanbul Adalet Sarayı'nda yoğunluk başladı

İSTANBUL - Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı, koronavirüs öncesi normal yoğunluğuna geri döndü. 15 Haziran'a kadar ara verilen duruşmaların başlamasıyla bugün özellikle icra mahkemeleri önünde yoğunluk gözlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, icra mahkemeleri memurları kalem önüne konulan bankoların arkasından vatandaş ve avukatların işlemlerini gerçekleştirdi. Adliyeye sosyal mesafe kurallarını hatırlatan ekranlar ve etiketler konularak 1 buçuk metrelik mesafe kuralı hatırlatılırken zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. Maskesiz adliyeye giriş yapılamazken, adliye giriş kapılarında ateş ölçümü ise devam etti. Ayrıca temizlik görevlileri tarafından adliyeye giriş yapan herkese el dezenfektanı sıkıldı. İstanbul Barosu görevlileri de adliye önünde avukatlara maske dağıtıp dezenfenktan sıktı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Adalet SarayıYoğunlukKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sosyal mesafeli, maskeli ilk kilise düğünü yapıldı
Sosyal mesafeli, maskeli ilk kilise düğünü yapıldı
Silivri'de trafik kazası: 1 ölü
Silivri'de trafik kazası: 1 ölü
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon
Uluslararası Göç Filmleri Festivali başladı
Uluslararası Göç Filmleri Festivali başladı
Adalar’da fayton yerine elektrikli araç kullanımı başlıyor...
Adalar’da fayton yerine elektrikli araç kullanımı başlıyor...
Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalandılar
Taksim'de yağmura hazırlıksız yakalandılar
Emniyet kemeri ihmali 2 kardeşi ayırdı
Emniyet kemeri ihmali 2 kardeşi ayırdı
İstanbullular Adalar'ın yolunu tuttu
İstanbullular Adalar'ın yolunu tuttu
Otelin 3'üncü katından düşen bir kişi ağır yaralandı
Otelin 3'üncü katından düşen bir kişi ağır yaralandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı