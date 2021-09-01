İstanbul Adalet Sarayı'nda Adli Yıl Açılış Töreni düzenlendi

İSTANBUL - İstanbul Adalet Sarayı'nda 2021-2022 adli yılı açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni etti. Yılmaz, pandemi sürecinde sosyal medya üzerinden işlenen suçların arttığını belirtti.



İstanbul Adalet Sarayı'nda 2021-2022 adli yıl açılış töreni düzenlendi. Törene İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, İstanbul'daki diğer adliyelerin başsavcıları, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ve Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz yeni adli yıla ilişkin konuşma yaptı.





"ADALET DOLU BİR ADLİ YIL GEÇİRMENİZİ TEMENNİ EDİYORUM"



Başsavcı Şaban Yılmaz, "Tüm yargı mensuplarımızın yeni adli yılını tebrik ediyor, bu vesileyle, sağlık huzur, adalet dolu bir adli yıl geçirmenizi temenni ediyorum. İstanbul Adliyesi olarak bugün başta İstanbul Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri ile Anadolu ve Bakırköy Adliyeleri olmak üzere, ilimizdeki diğer adliyeden gelen misafirlerimize ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.



Yılmaz, adli tatilde nöbetçi kalan ve adaletin sağlanması için görev yapan yargı mensuplarına teşekkür etti. Pandemi sürecinde adalet teşkilatının hızlı bir değişime adapte olduğunu dile getiren Yılmaz, "Pandemiye karşı alınan kararlı tedbirler sayesinde ve aşılamanın yaygınlaşmasıyla kontrollü bir normalleşme dönemine girerken bu defa ülke olarak doğal afetlerle karşılaştık" ifadelerini kullandı.





"İSTANBUL'DA 3 BİN 500 HAKİM VE SAVCI GÖREV YAPMAKTA"



Yılmaz, şöyle devam etti:



"İstanbul'da yaşamak ve görev yapmak bizlere ilave nitelikler kazandırmaktadır. İstanbul'da görev yapan hakim-savcılar, çeşitlilik barındıran bu iş yoğunluğunun altından kalkabilmek için kendilerini sürekli geliştirmek, daha pratik daha sabırlı, daha fazla çalışmak zorundadır. İstanbul'da hakim savcılar ile adaletin tecellisinde görev yapan yargının asli unsuru olarak hizmet eden avukatlarımızı da minnetle anmak isterim. Avukatlık başlı başına zor ve zahmetli bir meslektir. Avukatlarımız zor şartlarda mesleklerini icra ettikleri, adaletin tecellisine hizmet ettikleri ve ekmeklerini taştan çıkardıkları için ayrıca takdir ve saygıyı hak ediyorlar. Memnuniyetle ifade etmeliyim ki İstanbul'un çetin hayat şartlarında yoğrulmuş hukuki bilgi bakımından donanımlı ve tecrübeli hakim-savcı kadrosuna sahip olduğumuz için şanslıyız. Bu kapsamda İstanbul ve ilçelerindeki adliyelerde 3 bin 500 hakim ve savcı ile 15 bin civarında adliye personelinin görev yaptığı bilgisini paylaşmak isterim. Anayasamızda ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi teminat altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği gibi temel hak ve hürriyetlerinin kağıt üstünde kalmaması, uygulamada etkin şekilde korunmasında bizlere büyük sorumluluk getirir"





"SOSYAL MEDYA UYGULAMARI ÜZERİNDEN İŞLENEN SUÇLAR CİDDİ ORANDA ARTTI"



Yılmaz, "Covid-19 ile özellikte kapanma dönemlerinde maalesef bazı suçlar yaygınlaştı. Örneğin 'Instagram, Facebook, Twitter' gibi sosyal medya uygulamaları üzerinden işlenen suçların son dönemde ciddi oranda arttığına şahit olduk. İstanbul Adliyesi ile ilgili olarak bu kapsamda sizlerle şu bilgileri paylaşmak isterim. Bilişim suçları kategorisinde yer verdiğimiz bu tür eylemlere ilişkin olarak müracaat savcılığımıza yapılan başvurular, bir önceki yıla göre yüzde 50 artış gösterdi. Ayrıca bu süreçte internet dolandırıcılığı suçları da yüzde 70 gibi rekor derecede arttı. Bizler de özellikle gittikçe artış gösteren elektronik ortamda işlenen suçların etkili şekilde soruşturulması için kurumsal kapasitemizi güçlendirdik. Bu kapsamda son hakim ve savcı kararnamesi ile adliyemizde toplam hakim ve savcı sayımızın arttığını memnuniyetle ifade etmek isterim" dedi.





"TÜM ADALET ŞEHİTLERİMİZİ DE ŞÜKRAN VE MİNNETLE YAD EDİYORUM"



Başsavcı Yılmaz, "Bir asır evvel bu aziz millet, kendi kurtuluş destanını yazdı. Bir kez daha Zafer Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını şükran ve minnetle anıyorum. Şehitlerimize, gazilerimize, onların fedakar çilekeş ailelerine her daim şükran borcumuz bulunmaktadır. Bu vesileyle de Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere tüm adalet şehitlerimizi de şükran ve minnetle yad ediyorum" diye konuştu.