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İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi satışa çıkarıldı

İstanbul Liman Başkanlığı, Gürpınar ve Ahırkapı açıklarında demirli, sahipsiz Türk bayraklı 7 gemiyi ihale usulüyle satışa çıkardı. İhale 9 Temmuz'da Karaköy’de bulunan İstanbul Liman Başkanlığı’nda açık teklif usulüyle yapılacak.

17 Haziran 2020 Çarşamba 13:13
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İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi satışa çıkarıldı

AKARYAKIT VE SU TANKERİ EN PAHALILARI

5 atık toplama, 1 akaryakıt ve 1 su tankerinden oluşan gemilerin fiyatları ise 120 bin lira ile 18 bin 500 lira arasında değişiyor. Gemiler Gürpınar ve Ahırkapı açıklarında demirlemiş durumda bekliyor. Onur-1 isimli akaryakıt gemisinin fiyatı 120 bin ira ile en yüksek olan.  Bu gemi.42 metre boyunda  6.5 metre enindeki ve  196 grostonluk. Su dünyası isimli su tankerinin ise fiyatı 100 bin lira. Tanker, 38.75 metre boyunda 7.15 metre eninde ve 197 grostonluk.

5 ATIK TOPLAMA GEMİSİ SATILACAK

Atık toplama gemilerinin fiyatları ise 100 bin ile 18 bin 500 lira arasında değişiyor. Ataberk-1 isimli atık toplama gemisi 100 bin liralık fiyatıyla en pahalısı. Ataberk-1 gemisi 32 metre uzunluğunda 6.2 metre eninde. Ahtapot-M isimli atık gemisinin fiyatı ise 18 bin 500 lira. Meke Süpüren atık toplama gemisi 38 bin lira, B. Süpürge 42 bin lira, C. Sweepe isimli atık toplama gemisi ise 52 bin 500 liraya alıcı bekliyor.

İhaleye katılmak isteyenlerin en geç 8 Temmuz’da  saat 16.00’a kadar teminatlarını yatırarak ihale dosyalarını Karaköy’de bulunan İstanbul Liman Başkanlığına teslim etmesi gerekiyor. (İSTANBUL)

DHA

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