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İstanbul'a yeni taksi dolmuş hatları geldi

İstanbul'a yeni taksi dolmuş hatları geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından geçtiğimiz ay kabul edilen yeni hatlar ise Kadıköy-Beykoz, Suadiye-Ataşehir, Kartal Metro Durağı- Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü arasında oldu. Yeni hatların fiyatları da belli oldu.

İstanbul'a yeni taksi dolmuş hatları geldi

İstanbul'a yeni taksi dolmuş hatları geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından geçtiğimiz ay kabul edilen yeni hatlar ise Kadıköy-Beykoz, Suadiye-Ataşehir, Kartal Metro Durağı- Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü arasında oldu. Yeni hatların fiyatları da belli oldu.

12 Nisan 2019 Cuma 11:28
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İstanbul'a yeni taksi dolmuş hatları geldi

İSTANBUL

Kadıköy-Beykoz taksi dolmuş hattı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), Beykoz'da ikamet eden bölge halkının Kadıköy merkezde bulunan sağlık tesisleri, sosyo kültürel mekanlar, ticari fonksiyonlar gibi alanlara erişiminin alternatif toplu ulaşımla da sağlanması amacıyla Beykoz-Kadıköy arasında yeni bir taksi dolmuş hattı teklifini kabul etti. 

Hat adı:D65 Kadıköy-Beykoz taksi dolmuş hattının detayları

İlk durak: Kadıköy Rıhdım Caddesi-Mühürdar Fuat Sokak kesişimi(1 araç)

Ara durak:Çayır Caddesi-Azadaler Sokak Kesişimi(2 araç)

Son Durak:Beykoz Akbaba Caddesi-Emin Ali Gürkan Sokak kesişimi(2 araç)

Araç sayısı: 10 araç

Ücret:8 TL

Hattın gidiş güzergahı:Kadıköy Rıhtım Caddesi-Mühürdar Fuat Sokak kesişimi-Orgeneral Şahap Gürler Caddesi- Dr. Eyüp Aksoy Caddesi-Nuh Kuyusu Caddesi-Mahir iz Caddesi-Aka Gunduz Sokak-Kısıklı  Caddesi-Oymacı Sokak-Burhaniye Abdullahağa Caddesi-Beybostanı Sokak--Yahboyu Caddesi- Çengelköy Caddesi-Kuleli Caddesi-Vaniköy Caddesi-Kandilli Caddesi-Kandilli Göksu Caddesi-Küçüksu Caddesi-Sadri Alışık Caddesi-Çamldere Sokak-Cuma Yolu Caddesi-Körfez Caddesi-Barış Manço Caddesi-Halıde Edip Adıvar Caddesi- Piri Reis Caddesi-Çubuklu Caddesi-Şehit Ersin Güner Caddesi-Barbaros Caddesi-Saip Molla Caddesi-Kelle İbrahim Caddesi-Fevzi Paşa Caddesi-Ahmet Mithat Caddesi-Çayır Caddesi-Akbaba Caddesi-Emin Ali Gürkan Sokak Kesişimi

Suadiye-Ataşehir taksi dolmuş hattı

Ataşehir ve Kadıköy ilçesi Suadiye semtinde yaşayan bölge halkının Kadıköy-Kartal Tavşantepe Metrosunun Yenisahra istasyonuna, Bağdat Caddesi'ne, Ataşehir Diş Hastanesi'ne, sosyo kültürel tesislere, D-100 karayoluna, sahile ve Ülker Spor Arena ile söz konusu bölgelerde yer alan merkezlere hızlı şekilde ulaşımının sağlanması amacıyla yeni taksi dolmuş hattı planlandı. 8 aracın faaliyet göstereceği hatın ücreti ise 4,25 TL olarak belirlendi. 

Hat adı: D68 Suadiye-Ataşehir taksi dolmuş hattı

İlk durak:Suadiye/Plaj Yolu(İspark Otoparkı)-3 araç

Son durak:Ataşehir/Emekevler Peron alanı-3 araç

Hattın gidiş güzergahı:Plaj Yolu Sokak-Bağdat Caddesi-Ethem Efendi Caddesi-Alt Geçit-İnönü Caddesi- Atatürk Caddesi- Kireçhaneler Sokak-Mengi Sokak-Cebesoy Sokak-Güzide Sokak-Alt Geçit- Yavuz Selim Caddesi-Venüs Sokak-Kazım Karabekir Caddesi-Sütçü Yolu Caddesi-Halk Caddesi-Ihlamur Bulvarı-Ataşehir Bulvarı-Fatih Sultan Mehmet Sokak-Fazıl Paşa Sokak-Atapark Caddesi-Emekevler Peron Alanı

Kartal Metro Durağı- Şehir Üniversitesi Dragos Kampüsü taksi dolmuş hattı

İlk durak:D 100 Karayolu Kuzey Yan Yol M4 Kartal Metro Durağı(1 araç)

Son durak:Dragos Şehir Üniversitesi önü(2 araç)

Araç sayısı:5

Bilet fiyatı:3 TL

Gidiş güzergah hattı:Kartal Kavşağı D 100 Karayolu-Kuzey Yan Yol-Soğanlık Çanakkale Caddesi Köprülü Kavşağı-Çanakkale Caddesi-Turgut Özal Bulvarı-Şehir Üniversitesi Dragos

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulTaksi Dolmuş Hatları
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