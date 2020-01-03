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İstanbul'a şehit ateşi düştü

İstanbul'a şehit ateşi düştü

03 Ocak 2020 Cuma 10:39
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İstanbul'a şehit ateşi düştü

PENÇE-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık’ın (25) acı haberi İstanbul’daki baba ocağına ulaştı.

Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık’ın İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı semtindeki baba evine acı haber sağlık ekibi eşliğinde yetkililer tarafından bildirildi. Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, yakınları ve komşuları taziyeye geldi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Işık'ın nerede toprağa verileceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Anahtar Kelimeler:
Pençe-3Kuzey IrakOperasyonTerörPKKŞehitMSBTSKBerka IşıkKüçükçekmece
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