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İstanbul'a şehit ateşi düştü

16 Haziran 2022 Perşembe 14:55
İstanbul'a şehit ateşi düştü

İSTANBUL - Pençe -Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in Pendik'teki baba ocağına ateş düştü.

PENÇE -Kilit operasyonunda terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik, yaralandı.  Kemik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in şehit haberini Pendik'te yaşayan ailesine sağlık ekibi eşliğinde eve gelen askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan aile, yasa boğuldu. Şehit evinin bulunduğu sokağa, Türk bayrakları asıldı. Belediye görevlilerince kurulan çadırda şehidin yakınları, taziye ziyaretinde bulundu. Taziye çadırında, şehit için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Komşu Ali Aktaş, "Ciğerimiz yanıyor. Benim oğlum da Hakkari'de asker. 20 yaşında daha. Bu sabah haber verdiler. Annesi, babası şu an hastanede. Ciğerimizi yakanların Allah ciğerini yaksın" dedi. Akrabası Veysel Tiryaki, "3 yıldır uzman çavuş olarak askerdi.  Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşüyor. Bekardı kendisi. Cenazesi 15 Temmuz Şehitler Camii'nde kılınıp, Kavakpınar Koca mezarlığında defnedilecek" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Piyade Uzman Çavuş Kadir KemikŞehitİstanbul
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