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İstanbul'a şehit ateşi düştü

Şırnak'ın Uludere bölgesinde askeri aracın kaza yapması sonucunda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Per. Asb. Üçvş Cihan Geçit, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Geçit'in Büyükçekmece Murat Çeşme Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi.

19 Kasım 2021 Cuma 10:58
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İstanbul'a şehit ateşi düştü

Şırnak'ın Uludere bölgesinde dün askeri aracın kaza yapması sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Per. Asb. Üçvş Cihan Geçit, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Per. Asb. Üçvş. Cihan Geçit'in Büyükçekmece Murat Çeşme Mahallesi'nde yaşayan ailesine acı haberi askeri yetkililer verdi. Şehit evinin olduğu binaya Türk Bayrağı asılırken, Büyükçekmece Belediyesi de evin bulunduğu sokağa taziye çadırı kurdu. Geçit'in evli ve 5 yaşında bir kızının olduğu öğrenildi.

ŞEHİT CİHAN GEÇİT'İN NAAŞI ASKERİ UÇAKLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Şırnak'ın Uludere bölgesinde, askeri aracın kaza yapması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Per. Asb. Üçvş. Cihan Geçit'in naaşı askeri uçakla Atatürk Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşının cenaze aracına konulduğu sırada, ailesi ve yakınları tabutunun başında gözyaşı döktü.

Uludere'de askeri aracın kaza yapması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastaneden kurtarılamayan Per. Asb. Üçvş. Cihan Geçit, şehit oldu. Şehit Asb. Üçvş. Cihan Geçit'in naaşı, Şırnak'tan havalanan askeri uçak ile Atatürk Havalimanı'na getirildi. Uçak, saat 05.30 sıralarında havalimanına indi. Şehidin naaşını görevli askerler uçaktan alarak cenaze aracına taşıdı. Naaşın cenaze aracına konulduğu sırada, şehit Geçit'in eşi ve yakınları tabutunun başında gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, Atatürk Havalimanı Askeri bölümden çıkarılarak Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakUludereŞehitPer. Asb. Üçvş Cihan GeçitİstanbulBüyükçekmece
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