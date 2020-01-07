İSTANBUL'A FIRTINA HAKİM

BEŞİKTAŞ'TA İKİ BİNANIN ÇATISI UÇTU



İstanbul'da gün boyu etkili olan fırtına gecede etkisini artırarak devam ettirdi. Beşiktaş'ta iki binanın çatısı uçtu. Belediye ekipleri uçan çatıları kaldırmak için gece boyunca aralıksız çalıştı.



İstanbul'da gün boyu etkili olan sağanak yağış ve fırtına gecede etkisini sürdürdü. Çok sayıda binanın çatısı uçtu. Beşiktaş, Konaklar Mahallesi, Gökkuşağı Sokak'ta bulunan iki binanın çatısı saat 23:30 sıralarında uçarak sokağa düştü. Beşiktaş Belediyesi Fen İşleri'ne bağlı ekipler, binan uçan çatısının parçalarını kaldırdı. İş yeri olarak kullanıldığı belirlenen iki binanın da boş olması nedeniyle olayda yaralanan olmadı.

DEVRİLMEK ÜZERE OLAN AĞAÇ NEDENİYLE CADDE TRAFİĞE KAPATILDI



Beşiktaş'ta fırtına nedeniyle devrilmek üzere olan ağaç, yanında bulunan ağaçların üzerine yattı. Ekipler tarafından son anda fark edilen ağacın yıkılması için Dolmabahçe Caddesi yaklaşık 2 saat trafiğe tamamen kapatıldı.



Olay saat 03:00 sıralarında Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. Aşırı şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, yanında bulunan ağaçların üzerine devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.



CADDE TRAFİĞE TAMAMEN KAPATILDI



Olay yerine gelen polis ekipleri, ağacın cadde üzerine yıkılma riskine karşılık, Dolmabahçe Caddesi'ni çift yönlü olarak trafiğe kapattı.



AĞACI YIKMAK İÇİN UZUN SÜRE ÇALIŞTILAR



Belediye ekipleri, ağaçların üzerine devrilen ağacın yıkılması için yaklaşık 2 saat çalıştı. Ağaç iki yerinden kesildikten sonra yıkıldı. Kısa sürede belediye ekipleri tarafından parçalara ayrıldı. Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.



ATAŞEHİR'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR ATÖLYENİN ÇATISINI UÇURDU



Ataşehir'da bir atölyenin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle atölye önünde park halinde bulunan otomobilin üzerine uçtu. Olay, Ferhatpaşa Mahallesi 45. Sokak'ta 01:00 sıralarında meydana geldi. Gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar sokak üzerinde bulunan atölyenin çatısını uçurdu. Bulunduğu yerden kopan çatı, atölye önünde park haline bulunan otomobilin üzerine devrildi. Olayda atölyenin çatısında ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Atölye sahipleri otomobili kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkardı.



Olayı gören bir vatandaş, "Gürültüyü duydum. Çatı uçmuş, otomobilin tavanına zarar vermiş" dedi.



ZEYTİNBURNU'NDA DEVRİLEN AĞAÇ YOLU TAMAMEN KAPATTI



Zeytinburnu Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde şiddetli rüzgarın etkisiyle gövdesinden koparak devrilen ağaç yolu tamamen kapattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri yolu kapatarak önlem aldı. Olay yerine gelen belediye ekipleri ağaç kesme motoru ile yola devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı. Devrilen ağacın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Ağacın devrilme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



ŞİDDETLİ RÜZGARLA KAMYONETİN KASASI KOPTU AĞAÇ OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ



Büyükçekmece'de bir kamyonetin kasası şiddetli rüzgar nedeniyle koparak yola devrilirken Bakırköy'de ise rüzgar nedeniyle bir ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi. Büyükçekmece'de seyir halinde olan bir kamyonetin kasası şiddetli rüzgar nedeniyle bulunduğu yerden koparak devrilirken, Bakırköy'de ise şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. İlk olay Büyükçekmece, D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. D-100'de seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen kamyonetin şiddetli rüzgar nedeniyle kasası bulunduğu yerden koparak yola devrildi. Kasanın devrilmesi nedeniyle D-100 Edirne istikametine trafik tek şeritten verilirken yolda trafik yoğunluğu oluştu.



AĞAÇ 2 OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

İkinci olay ise Bakırköy'de meydana geldi. Yeşilköy Mahallesi'nde bir ağaç, şiddetli rüzgar nedeniyle park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, benzinli testereyle devrilen ağacı keserek otomobillerin üzerinden aldı. Devrilen ağaç nedeniyle 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.