İstanbul'a beklenen kar yağdı

İSTANBUL (DHA)

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinde İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Kar başta İstanbul'un yüksek kesimleri olmak üzere Beyoğlu, Silivri, Çatalca ve birçok ilçede etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı. Kar yağışı, başta kentin yüksek noktaları olmak üzere Beyoğlu, Silivri, Çatalca ve birçok ilçede etkisini sürdürüyor.

TAKSİM'DE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Kar yağışı Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nda renkli görüntüler oluşturdu. Bir anda başlayan kar yağışına yakalanan turistler anın tadını çıkardı. Kimi kar altında dans ederken kimisi de bol bol fotoğraf çektirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar kürüme araçları da Taksim Meydanı'nda hazır bulundu.

D-100'DE EKİPLER HAZIR BEKLİYOR

İstanbul'da birçok ilçede etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle, D-100 Karayolu'nda ve ana arterlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri ve kar küreme araçları hazır bekletiliyor.

Ayrıca, kar yağışının başlamasıyla bazı vatandaşlar da cep telefonu ile fotoğraf çektirip anın tadını çıkarıyor.

SİLİVRİ VE ÇATALCA'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Kar yağışı, Silivri'de ve Çatalca'da gece yarısından itibaren etkili olmaya başladı. Silivri merkez başta olmak üzere ilçeye bağlı köylerde ve Çatalca ilçesi ile köylerinde de kar etkisini sürdürüyor. Yağışın gecenin ilerleyen saatlerinde de etkili olması bekleniyor.

ANADOLU YAKASI'NDA DA KAR ETKİLİ OLDU

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı Anadolu Yakasını da beyaza bürüdü. Gece yarısı Çamlıca Tepesi'ne çocuklarıyla birlikte gelen aileler burada kartopu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar da yağan karla birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Birçok ilçede yollar, binaların çatıları ve araçlar beyaza büründü. TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kar küreme araçlarıyla hazır bekledi.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Gece saatlerindeki kar yağışıyla birlikte Çamlıca Tepesi'ne ailesiyle birlikte gelen 7 yaşındaki Zeynep ve kardeşi 6 yaşındaki Ayşe, "Bugün kar yağdı. Kardeşimle birlikte kartopu oynadık. Hatta annemiz de arabada kaldı diye kar topladık" dedi. Zeynep ve Ayşe'nin babası Abdurrahman Türkoğlu da "Çok mutluyuz. Çocukları mutlu etmek için Çamlıca Tepesi'ne geldik. Gayet güzel bir hava var. Tüm İstanbul halkını dışarıya bekliyoruz. Saat 00.00 gibi geldik buraya" diye konuştu.

Amcasıyla birlikte kartopu oynamaya Çamlıca Tepesi'ne gelen Zeynep ise, "Ömer amcalarla birlikte Çamlıca'ya kartopu oynamaya geldik. Kartopu oynadık ama kardan adam yapmadık" şeklinde konuştu. 7 yaşındaki Mehmet ise, "Teyzemlerle birlikte buraya geldik. Kartopu oynadık, kızaklarla kaymaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Musoğlu ise, "00.30 gibi kar yağmaya başladı. Hemen koşup kendimizi Çamlıca Tepesi'ne attık. Burada kar yağışının yoğun olduğunu biliyoruz. Çocuklar da eğlensin diye uykularından uyandırarak buraya geldik. Bir komşuma haber verdim, 'Çamlıca'ya çıkıyoruz, gidelim mi' diye. O da 'gideriz' deyince kızaklarımızı alıp 5 kişi buraya geldik. Genelliklerle çocukları eğlendirmeye çalıştık. Olduğu kadarıyla kardan adam yaptık. Çocuklar eğleniyorlar. Gece ilerleyen saatler oldu. Çocukları götürmeye çalışıyoruz ama gitmek istemiyor" dedi.

ORTAKÖY'DE KARIN TADINI ÇIKARDILAR

İstanbul'da etkili olan kar yağışı Beşiktaş'ta kartpostallık görüntüler oluşturdu. İzmir'den İstanbul'a gelen ve 20 yıldır kar görmediğini söyleyen üniversite öğrencisi Metehan Çapan ise Ortaköy'de arkadaşlarıyla birlikte karın tadını çıkardı.

Günlerdir beklenen kar yağışı gece saatlerinde İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı Beşiktaş Ortaköy'de ise renkli görüntüler oluşturdu. Özellikle Boğaz'da ve Ortaköy Camii'nde kar yağışı altında kartpostallık görüntüler oluştu. Karın tadını çıkarmak isteyen gençler ve bazı vatandaşlar soluğu Ortaköy Sahili'nde aldı. Vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirirken zaman zaman da kartopu oynadı. Anne ve babalarıyla sahile gelen çocuklar ise kar yağışı altında koşarak oynadı. Kar yağacağını duyunca arkadaşlarıyla birlikte Gebze'den İstanbul'a gelen Metehan Çapan, da kar yağışı ile ilgili İzmir'den geliyorum. 20 senedir kar görmüyorum. Gebze'deydik misafirlikte. Kar yağacağını duyunca Ortaköy'e geldik dedi.