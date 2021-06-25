İSTAD güven tazeledi

Merkezi İstanbul Kadıköy’de bulunan İSTAD-İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kütür Derneği 4.Olağan Genel Kurulunu yaparak güven tazeledi.

VHA / İSTANBUL

Ümraniye Tepeüstü Hasbahçe'de dernek üyeleri ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen genel kurula tek aday olarak katılan mevcut başkan Sefer Karakoyunlu ve yönetimi katılımcıların tamamının oyunu alarak tekrar başkan seçildi.

Divan başkanlığı oluşturulduktan sonra saygı duruşu ve iki ülkenin Milli Marşları hazurun tarafından okundu.

Divan heyeti başkanlığına Metin Yıldırım, divan üyeliğine A.Hadi Akmugan ve İrfan Ayrım yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Divan oluşturulduktan sonra Dernek faaliyet raporunu sunmak üzere Sefer Karakoyunlu’ya söz verildi Karakoyunlu derneğin kuruluşundan beri yapılmış olan faaliyetleri on sayfalık raporla sunarak yapılan faaliyetlerin sadece bir kısmını buraya yazdık siz değerli dostların desteği ile İnşallah daha büyük başarılara imza atacağız ”dedi.

YENİ YÖNETİM İÇİN İSTEKLİLERİN BAŞVURULARI ALINDI

Yeni yönetim kurulu, denetim kurulu ve yedek kurullar ile birim başkanlıkları için baş vurular alındı. Yapılan oylamada yeni yönetim kurulu, denetim kurulu, yedek kurullar ve birim başkanları oy birliği ile seçildiler.

Güven tazeleyerek yeniden İSTAD başkanlığına seçilen Sefer Karakoyunlu yapmış olduğu teşekkür konuşmasında” 4.Olağan Genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını ve görev alan arkadaşlara başarılar dilerim. Yeniden beni ve arkadaşlarımı yönetim kuruluna uygun gören üyelerimize teşekkür eder, saygılar sunar başarılar dilerim.

Azerbaycan, Kafkasya'nın ve bölgenin parlayan yıldızıdır, gün geçtikçe Azerbaycan'ın bölgedeki önemi bir kat daha artmakta ve genç Azerbaycan Cumhuriyeti geleceğe emin adımlarla yürümektedir.

Bölgenin kalkınması ve daha ileri seviyelere gitmesi başta Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin en üst seviyede devam etmesi ve Türk dünyası birliğini kurulmasından geçer inşallah o günleri de görürüz.

Derneğimizin misyonlarından biriside haksızlıkla işgal edilmiş olan Azerbaycan'ın Karabağ bölgesi meselesiydi siz dostlar ve üyelerimizle 28 yıldır bu haksızlığı meydanlarda ve ekranlarda dile getirdik çok şükür 44 günlük kahramanlık dolu mücadele sonucu topraklarımız azad oldu.

Bu vesileyle vatanın bekası ve bağımsızlığı için ömrünü feda eden şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dileriz.

Olağan genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diler tüm katılımcılara teşekkür ederim," dedi.

Genel kurulda katılımcıları selamlayan

Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Konsolosu Anar Akhundov yapmış olduğu konuşmada “Azerbaycan Türkiye kardeşliği ve dayanışması asırlara dayanmaktadır 44 günlük mücadelede her zaman Türkiye yanımızda oldu. Türkiye Azerbaycan Kardeşliği asırlara dayanmaktadır. Bu dayanışma ve kardeşliğin sonsuza dek sürmesini diler Sayın başkan Sefer Karakoyunlu ve ekibine başarılar dileriz," dedi.

Duygu ve temenniler bölümünde söz alan İSTAD kadın kolları Başkanı Nebahat Kirman ve dernek üyeleri birlik ve dayanışma mesajları verdiler.

Program Azerbaycan müziği eşliğinde Zafer kutlaması ile son buldu.