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İSPARK’ta elden ücret sona eriyor

İmamoğlu: Hangi çağda yaşıyoruz, elden ücret. Burada bir kaçak var, sorun var...

İSPARK’ta elden ücret sona eriyor

İmamoğlu: Hangi çağda yaşıyoruz, elden ücret. Burada bir kaçak var, sorun var...

02 Eylül 2019 Pazartesi 19:17
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İSPARK’ta elden ücret sona eriyor

İmamoğlu'ndan İSPARK'a zam açıklaması

İSTANBUL,(DHA) 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSPARK'a zam yapılmasıyla ilgili soruya, "Zam kararı değil, finansal düzenlemeyle ilgili bir çalışma" dedi.

Ekrem İmamoğlu gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu bir gazetecinin sorduğu, 'İSPARK'in otoparklara ve bisiklet kiralamalarına yaptığı zam gündemde. Vatandaşın yoğun bir tepkisi var. Bu zam kararı ne zaman alındı ve zam oranları nedir?' sorusunu şöyle yanıtladı:

"Zam kararı değil, finansal düzenlemeyle ilgili bir çalışma. Burada yanlış bir sistem hatası var. Bakın seçimde bangır bangır, "Kar ediyor, zarar etmiyor" denen bir kurumun, teslim aldığımız gün itibariyle, Haziran sonu itibariyle, 6 aylık bilanço, 18 milyon lira zararı var. İSPARK niye zarar etsin? Biz bununla uğraşıyoruz. İSPARK'la ilgili sadece benim katıldığım, 4 saate yakın bir toplantı yaptık. Arkadaşlarım yoğun çalışıyorlar. Bakın sayı veriyorum. İstanbul'da, 60 binin üzerinde ücretsiz ve indirimli yararlanan araç sayısı var. Tespitler yapılacak. Talimat verdim, derhal her kurumda bu anlamda yenileyin, yazılarını isteyin ve sayılarını azaltın.  Allah aşkına 60 bin. 3 bin değil, 5 bin değil, 6 bin değil. 60 bin. Büyük sayı. Ücretsiz ve indirimli. Bunları düzenleyeceğiz. Tümünü elden geçireceğiz. Biliyorum ki büyük bir azalma olacağız" dedi.

"KREDİ KARTI VE İSTANBUL KART UYGULAMALI"

İmamoğlu, "İkincisi hangi çağda yaşıyoruz, elden ücret. Burada bir kaçak var. Sorun var burada. Ve kredi kartı ve İstanbul kart uygulamalı, Ekim ayı itibariyle tahsilat sistemi başlatacağız. Hatta geçici bir dönem ki, tamamında kredi kartlı sisteme geçeceğiz. Örneğin, 10 lira mı ödüyorsunuz elden, kredi kartıyla 9 lira olarak ödeyeceksiniz. Yani teşvik edeceğiz bu sistemi. Bunun gibi kararlar aldık Yanı sıra sistemin işlemediği bazı otoparklar var. Verimsiz kullanılıyor, bunlarla ilgili düzenlemeler başlatacağız. Yani amacına uygun olmuyor. Tümüyle ilgili verimlilik çalışması. Benim İSPARK'ım niye zarar edecek? Ayda 2-3 milyon lira zarardan bahsediyoruz. Tekrar söylüyorum; bizim yönetimde olmadığımız Haziran sonu itibari ile zararı 18 milyon lira. Bunları resmi olarak vereceğiz. Bir zam çalışması elbette olacaktır, ama şu an itibarı ile yoktur. Tüm bu söylediğim düzenlemelerden sonra fotoğrafı çekeceğiz ve ona göre hareket edeceğiz. Bir sistem hatası ile bazı yerlerde uygulama eksikliği olmuştur. Bunla ilgili vatandaşların, varsa fazla tahsilatları iade edilecektir. Konu bundan ibarettir. Görecekler, İSPARK, yılsonunda olumlu anlamda, farklı sürprizlerle İstanbul haklına servis edeceğimiz değerli bir iştirake dönüşecek " diye konuştu.

"EMEKÇİYE HİZMET NOKTASINDA İDDİALIYIM"

İBB'deki işten çıkarmalar da sorulan İmamoğlu şunları söyledi:

"İBB, liyakata göre işe insan alacak. Halamın oğlu, dayımın oğlu, birinin kızı hiç beni ilgilendirmiyor. Giyimi-kuşamı beni ilgilendirmiyor. İBB'ye İstanbul'dan insan kaynağı alacaksam, kuzeyliymiş, doğuluymuş, batılıymış beni ilgilendirmiyor kardeşim. İşe göre, en doğru en şekli uygun, biçimi uygun, en doğru insanın işe adil şekilde alınması için en adil yöntemi uygulayacağız. İSPER'deyiz. İnsan kaynakları uzmanı şirketimizin yeni genel müdürü hanımefendi yanımızda. Bütün sistemleri bugün burada konuşacağız. Adaletsizlik tespit edilmişse, bir yığın tespit edilmişse, bununla ilgili tedbir alıyorsa, bu İstanbullunun lehine. Sorumlu sendikanın başındaki arkadaşımızın o işe alımların yapıldığı gün de süreci takip etmesini diler ve isterdim. Bir cümle açıklasın onunla ilgili, başımın üstünde yeri var. Ben iddia ediyorum. Hangi sendika olursa olsun, bir işveren olarak, hayatı işveren olarak geçmiş biri olarak, belediye başkanlığı da işveren kimliğidir öyle kabul edelim, öyle kimliği ile beraber, her sendikanın başındaki insanla, sadece bahsettiğiniz  değil, iş gücüne ve emekçiye hizmet etme, onun haklarını koruma noktasında yarışacak bir kimliğim var. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Her sendikadan bahsediyorum.  O fraksiyon, bu fraksiyon demiyorum. Her sendikanın başındaki insanla yarışırım adil olma konusunda. Benim felsefem budur. Arkadaşlarımın uygulaması da budur. Bu yolda da emin adımlarla devam edeceğim. Sokağa çıktığımda hiç kimse bana torpilci belediye başkanı partizan belediye başkanı diyemeyecek" 

DHA

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İSPARKElden ücretKredi KartıIstanbul KartIspark ZararIspark ödeme Sistemi
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