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İsmet Yıldırım: Ümraniye’ye kar geldi

İsmet Yıldırım: Ümraniye’ye kar geldi

01 Şubat 2020 Cumartesi 18:02
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İsmet Yıldırım: Ümraniye’ye kar geldi

İstanbul’da bu sene beklenen kar yağışı gerçekleşmeyince Ümraniye Belediyesi, ‘Kar Festivali’ düzenledi. Genci, yaşlısı binlerce kişi, buzdan öğütülüp yağdırılan karla kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Festivalin açılışına katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Kar Ümraniye'ye geldi, genç ve yaşlı herkesi 45 gün sürecek bu festivale davet ediyorum” dedi.

İstanbul'da çocuklar kara hasret kalınca, Ümraniye'de buzdan öğütülen kar yağdırıldı. Ümraniyelileri karla buluşturmak amacıyla düzenlenen ‘Kar Festivali’ renkli görüntülere sahne oldu. 7'den 70'e çok sayıda kişi doyasıya eğlendi. Konserler de düzenlenen etkinlik alanında çocuklar için özel olarak oluşturulan kar havuzu, kar kaydırağı ve buz pateni alanı da büyük ilgi gördü. 7'den 70'e her yaştan çok sayıda vatandaş, karın tadını Ümraniye'de doyasıya çıkardı.

İSMET YILDIRIM: ÜMRANİYE’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Festivalin ilk gününde çocuklarla buluşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Bu sene kar yağmayınca biz de milletimizin ayağına kar getirdik. Bir tarafta kar topu oynuyorlar, bir tarafta kayak yapıyorlar, bir tarafta ise buz pistindeler. Eğlence var, konser var, yeme içme var. Genç yaşlı herkesi buraya davet ediyoruz. Haftaiçi ise okullardan servisle çocukları taşıyacağız. Anne babaları ve öğretmenleriyle birlikte buraya getireceğiz. Tam 45 gün sürecek, Ümraniye’de bir ilki yapıyoruz. Bir söz verdik. Spora devam, eğlenceye devam her türlü etkinliğe devam ediyoruz. Diğer spor dallarına da büyük önem veriyoruz. Hentbolu da biz kurmuştuk, bugün de kar yağdırıyoruz. Festivalimiz 45 gün sürecek, herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

SEVİM ESENKAYA: ÇOCUKLARIMIZ MUTLU OLDUĞUNDA BİZLER DE MUTLU OLUYORUZ

Ümraniye Kar Festivali’ne kızı Elanur Esenkaya ile gelen Sevim Esenkaya, “Bizler çok mutluyuz, çocuklar için çok güzel bir etkinlik oldu. Bununla beraber çocuklar İstanbul’da kar görmüş oldu. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ne mutlu çocuklarımıza, eğleniyorlar mutlular, onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz” dedi. Etkinlik alanının hemen yanında kurulan Ümraniye Genç Kızılay çadırında ise etkinliğe gelen çocuklara yüz boyama yapıldı. Ümraniye Genç Kızılay İlçe Başkanı Umut Şen, “Bizler de Ümraniye Genç Kızılay olarak minik kardeşlerimizi daha çok eğlendirmek için burada yüz boyama yapıyoruz parmak izi alıyoruz. Onları daha çok mutlu etmek ve ilgilerini çekmek için böyle bir etkinlik düzenliyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ümraniye Belediyesiİsmet YıldırımKarKışçocukOyun
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