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İSMEK öğretmen alım ihalesi iptal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) kısmi süreli çalışacak öğretmenler için alım ihalesi iptal edildi. 1676 öğretmen alımını kapsayan ihalenin iptaline gerekçe olarak işin içeriğinde ve kapsamında meydana gelen değişiklikler gösterildi.

İSMEK öğretmen alım ihalesi iptal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) kısmi süreli çalışacak öğretmenler için alım ihalesi iptal edildi. 1676 öğretmen alımını kapsayan ihalenin iptaline gerekçe olarak işin içeriğinde ve kapsamında meydana gelen değişiklikler gösterildi.

17 Eylül 2019 Salı 13:40
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İSMEK öğretmen alım ihalesi iptal

İSTANBUL - İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü tarafından 26 Ağustos'ta yayımlanan ilanda, "2019- 2020 Eğitim Öğretim Dönemi İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) Hizmetinde Kısmi Süreli Çalışacak Öğretmen Alımı ihalesi yapılacağını duyurmuştu. Söz konusu ilanda ihalenin 23 eylülde yapılacağı belirtilmişti. Bin 676 öğretmenin part time çalıştırılması planlanan hizmet alım ihalesi, yapılmasına bir hafta kala 16 Eylül 2019 tarihinde iptal edildi" denildi. 

İhalenin iptal gerekçesinde ise şunlar kaydedildi: 

"İhale konusu işin içeriğinde ve kapsamında meydana gelen değişiklikler nedeniyle ihale dokümanını oluşturan teknik şartname, birim fiyat cetveli gibi dokümanlarda meydana gelen revizyonlar sonucunda işe ait yaklaşık maliyetin de önemli ölçüde değişmesi ve bu değişikliklerin düzeltme ilanı ve zeyilname yapılmak suretiyle düzeltilme imkanı bulunmadığından ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir."

İMAMOĞLU: İSMEK'İ DAHA GÜÇLENDİRECEĞİZ

İSMEK ihalelerini uzun süredir üstlenen firmanın yetkililerinin, yeni dönemde çalıştırdığı, çoğu öğretmen olan personel ile sözleşme yenilememesi üzerine İSMEK'in kapatılacağı iddiası gündeme gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iddialarla ilgili, "Birileri neden sıkıntı çekiyor? Bunu daha iyi anlamak isteyenler, İSMEK'in kime ihale edildiğini, nasıl bir sistemle yönetildiğini aslında İSMEK'in kurum dışında bir düzenle bir akılla nasıl zapturapt altına alındığını, topluma hizmetten ziyade orada başka akılla sürdürülen birtakım işler yapıldığını görürler. İSMEK'i kapatma falan asla. İSMEK'i daha da çok güçlendireceğiz. 9 Eylül itibarıyla kayıtlarımız başlıyor. Biz daha güçlü, daha eğitici, daha İBB'nin mekanizması haline gelmiş, toplumla iç içe, kendini geliştiren ve yenileyen, hizmet üreten bir dönemi başlatacağız" demişti. 

İSMEK hizmeti verilen bazı binaların depreme dayanıklı olmadığını, bunları değiştireceklerini belirten İmamoğlu, sözleşmesi dolan öğretmenler için "Tabi ki geçiş döneminde sıkıntılar var. Mecburen bir dönem, belki bir miktar ihale ile başlanabilir; ama sözleşmeleri nedeniyle mağdur edilen insanlar olmayacak" demişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İSMEKöğretmen Alımİhale
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