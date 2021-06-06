Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1446
ALTIN
523.881
DOLAR
8.6219
STERLİN
12.2039
EURO
10.4946
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli İşçi alıyor
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli...
Mersin Bozyazı'da icradan satılık 4 katlı otel
Mersin Bozyazı'da icradan satılık...
1 öğretim üyesi alınacak
1 öğretim üyesi alınacak
Bakım onarım işi yaptırılacak
Bakım onarım işi yaptırılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

İşletme işi ihale edilecek

Kır lokantası kurulması işletilmesi işi ihale edilecek

06 Haziran 2021 Pazar 12:53
8 Okunma
İşletme işi ihale edilecek

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; İstanbul büyükşehir Belediyesi Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş tarafından İkinci Kapı Kır Lokantası kurulması ve işletilmesi iş ihale edilecek.

Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenecek olup, istekliler, istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale tarih ve saatine kadar ilanda belirtilen adrese teslim etmeleri gerekmektedir. 

Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 06.06.2021 12:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
Bakan Kurum: Marmaramızı kaderine terk etmeyeceğiz
Bakan Kurum: Marmaramızı kaderine terk etmeyeceğiz
İSTANBUL HAVALİMANI’NDA OPERASYON
İSTANBUL HAVALİMANI’NDA OPERASYON
Avcılar ve Başakşehir kaçak hafriyat döküm alanına dönüştü
Avcılar ve Başakşehir kaçak hafriyat döküm alanına dönüştü
İstanbul'da 14 mahallede seçim heyecanı başladı
İstanbul'da 14 mahallede seçim heyecanı başladı
Bahçelievler'de uyuşturucu imalatı yapan bir kişi gözaltına alındı
Bahçelievler'de uyuşturucu imalatı yapan bir kişi gözaltına alındı
Uzmanların dikkat çektiği 5 nokta
Uzmanların dikkat çektiği 5 nokta
İstanbul'da kuşlarda Batı Nil Virüsü saptandı
İstanbul'da kuşlarda Batı Nil Virüsü saptandı
KATLANARAK ARTIYOR
KATLANARAK ARTIYOR

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma